Liberbank Oviedo Baloncesto-Círculo Gijón: un amistoso muy especial para Fran Cárdenas

El de esta tarde (20 horas) no va a ser un amistoso cualquiera para Fran Cárdenas. El base del Liberbank Oviedo Baloncesto, de 27 años, regresa hoy al polideportivo de Pumarín tras superar una grave lesión de rodilla. El onubense se rompió el cruzado anterior de su rodilla derecha en un entrenamiento el 27 de diciembre del año pasado. El sábado, en el Palacio de los Deportes de La Guía, en Gijón, volvió a pisar el parqué y hoy, por fin, recibirá todo el calor de una afición que le ha echado de menos.

Los ovetenes se impusieron por 64-70 al Círculo en un apretado partido del que los dos conjuntos sacaron buenas conclusiones. Pero, sin duda, lo más importante fue el regreso de un jugador que ha de ser muy importante esta temporada para el Liberbank. Necesitan los de Javi Rodríguez el ritmo y el carácter de un base con experiencia en la LEB Oro y en la ACB para afrontar una temporada en la que el nivel de los rivales ha crecido significativamente. Para afrontarlo precisan de un ganador que ya ha demostrado de lo que es capaz en muchas tardes de gloria al polideportivo de Pumarín.

Cárdenas quiere ir poco a poco, pasito a pasito, hasta llegar a su mejor nivel. Sabe que tras una lesión tan importante no basta con tener el alta médica y que solo el tiempo y los minutos en pista le harán ser el mismo que antes de la lesión. "Tengo el alta deportiva pero no sé si me darán el alta competitiva", decía el de La Palma del Condado a este periódico.

La de esta tarde será una nueva ocasión para que él pueda seguir cogiendo ritmo de competición y para que el equipo entrenado por Javi Rodríguez siga con su preparación para la temporada que comienzan el 6 de octubre ante el Bilbao Basket precisamente en el polideportivo de Pumarín. La afición ovetense verá por primera vez en casa al finlandés Matti Nuutinen y al valenciano Josep Puerto, dos de los fichajes que han de ser importantes esta campaña para el cuadro entrenado por Javi Rodríguez.

En el lado del cuadro gijonés, también será un partido especial para Saúl Blanco, que jugará en su ciudad, Oviedo, después de regresar a Asturias para sumarse a las filas del Círculo Gijón, de la LEB Plata. El mejor jugador de la historia del baloncesto asturiano ha de ser uno de los hombres importantes en el proyecto de Nacho Galán.