Sara González participa en el acto de presentación de la OK Liga

La capitana del Telecable Gijón, Sara González Lolo asistió este fin de semana a la presentación de una nueva temporada de la OK Liga tanto en su versión masculina como en la femenina, acto que tuvo lugar en las cavas Freixenet de Sant Sadurní d'Anoia. La liga masculina comenzó este fin de semana pero la femenina en la que milita el club gijonés y también el Cuencas Mineras, no lo hará hasta el 20 de octubre ya que no lo hará hasta que no finalice el Campeonato de Europa que tendrá lugar en la localidad portuguesa de Mealhada del 7 al 14 del próximo mes. Sara junto a sus compañeras de club Natasha Lee y Marta González Piquero forma parte de la selección que desde hace un mes está preparando este campeonato al que España acude con el único objetivo de revalidar el título. Esta circunstancia impide que las tres jugadoras puedan realizar la pretemporada con el Telecable Gijón a pesar de lo cual el club gijonés está solventado sus partidos de pretemporada con goleadas lo que deja entrever que las teóricas jugadoras suplentes tienen un nivel acorde al del club. Las internacionales se incorporarán al equipo tan sólo una semana antes del comienzo de la liga en la que el Telecable recibirá al Reus. J. J.