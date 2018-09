Babin: "No puede ser que no demos cuatro pases seguidos entre nosotros"

Babin espera que el Sporting cambie su actitud a domicilio. "Nos cuesta muchísimo tener el balón fuera de casa. Tenemos que dar un paso adelante fuera de casa. No puede ser que no demos cuatro seguidos entre nosotros. Es cuestión de personalidad, de correr y morder", señaló el central ayer en una entrevista en la RPA. "Baraja nunca nos dice que no ataquemos fuera de casa. Es cosas de los jugadores. Hay mezcla de nacionalidades y no tenemos tiempo para adaptarnos. Debemos mejorar con prisa", añadió.