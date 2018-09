"Vaya cómo te luciste, lo hiciste guapo"

El juez único de competición de Tercera División de la Federación Asturiana de Fútbol decidió multar al Llanera por incidentes de público en el partido que disputó en su campo del Pepe Quimarán el pasado domingo contra el Avilés y que terminó en altercados en el campo y en los vestuarios. "No fue para tanto, más ruido que nueces. Reconozco que nos dirigimos al árbitro, pero en ningún momento hubo amenazas y las cosas no pasaron a mayores", señala el entrenador del Llanera, José Luis Rodríguez Lozano. Él mismo tiene una sanción de dos partidos, que se une a las dos semanas de suspensión al delegado, Pau Suazo Ciurana y a un directivo y un partido de sanción al jugador Quero, que vio dos amarillas.

Pero lo que más preocupa al club es la multa "por incidentes de público", de la cual, el presidente Serafín Villanueva todavía no conocía la cuantía al hablar con LA NUEVA ESPAÑA. Lo que tiene claro es que recurrirá la sanción. "No sé si algún aficionado se dirigió al árbitro, nada fuera de lo común. No estamos de acuerdo con la redacción del acta. No hubo agresiones, ni amenazas. Decir al árbitro que ha hecho algo mal no es amenazarle, un árbitro debería saber la diferencia", sostiene el presidente.

En cuanto a la amonestación a Quero el acta recoge que "una vez expulsado se dirigió a mí -el árbitro fue Rodríguez García- de forma amenazante en los siguientes términos: 'Vaya como te luciste hoy, lo hiciste guapo' en repetidas ocasiones, teniendo que ser alejado del lugar por compañeros". Además, el colegiado recogió que el técnico del Llanera se dirigió a él diciéndole "lo hiciste guapo, no acertaste ninguna" en repetidas ocasiones y que el directivo y el delegado saltaron al campo para decirle "No tenéis ni puta idea, vaya como lo hicisteis". Aunque no está recogido en el acta, el árbitro también denunció que el público le había increpado, lo que provocó la multa al club, que será recurrida.

La bronca continuó entre jugadores en el vestuario, pero según los locales no llegó a mayores. "Hubo alguna palabra más alta que otra, pero nos concentramos en llevar a los jugadores a cada vestuario", afirma el entrenador. Los ánimos ya venían calientes desde el amistoso que enfrentó a ambos equipos en el Suárez Puerta esta pretemporada. El partido en Avilés terminó antes de tiempo por una tangana entre jugadores, que al parecer se reanimó este domingo con los ánimos caldeados con el árbitro.