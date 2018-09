Ana Villanueva disputa la Perhentian Island Marathon

La gijonesa Ana Villanueva parte este fin de semana para Malasia donde el próximo 6 de octubre afrontará la Perhentian Island Marathon Swim una prueba de natación en mar abierto de 16 kilómetros que es la referencia de este tipo de competiciones en el sudeste asiático. Serán alrededor de 40 nadadores de todo el mundo los que afrontarán esta competición que consiste en rodear la isla de Pulau Besar e la reserva marina de las islas Perhentian.

Para Ana Villanueva la principal dificultad es que está acostumbrada a nadar pruebas en aguas frías "y en Pulau Besar el agua está a 31 grados lo que me obligó a modificar mis hábitos de entrenamiento que generalmente eran en el mar" indica la fondista gijonesa. "Entrené mucho en la piscina climatizada del Grupo, incluso en la pequeña de 25 metros que aunque es más rollo porque es muy corta pero el agua está más caliente", confiesa Ana quien acaba de llegar de un viaje de trabajo en Estados Unidos donde la pillo el huracán, aunque eso no le impidió seguir entrenando "aunque sobre todo en seco".

La prueba no es de las más largas que hizo pero Ana reconoce que la afronta "con un poco de miedo por la temperatura del agua, no se como voy a responder, porque aunque el agua de la piscina está más caliente que en el mar no está tanto como lo que me voy a encontrar allí". Además de esos entrenamientos en la piscina grupista Ana sabe que tiene que hidratarse mucho. "Tengo también un poco de miedo al tema muscular. Estoy cuidando la alimentación, tomando minerales y potasio pero el calor puede provocar calambres que en mi caso ya tuve alguna vez". La temperatura del agua hace que haya mucha fauna marina como tiburones de punta negra, tortugas, y mantas raya además de que son frecuentes los bancos de medusas. "Cada nadador irá acompañado de una embarcación y la travesía está supervisada por equipos de rescate, la academia de salvavidas y equipos médicos", comenta Ana con respecto a las medidas de seguridad.

De los aproximadamente 40 nadadores participantes, tres son españoles ya que con Ana estarán Raquel Gómez y José Larrosa que vive muy cerca de donde tendrá lugar la travesía. Con él mantiene contacto Ana Villanueva "me está dando consejos", reconoce.

La gijonesa está ilusionada con este nuevo reto y espera que no sea tan frustrante como su anterior objetivo, cruzar el Río de la Plata, algo que intentó en dos ocasiones pero en ninguna de las dos le permitieron ni tan siquiera tirarse al agua debido a las pésimas condiciones meteorológicas que se encontró. "Espero que esta vez por lo menos pueda intentarlo" espera Ana ya con las maletas hechas para viajar con unos días de anticipación "para poder aclimatarme un poco".