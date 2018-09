"Si tú corres es que algo va mal"

Un Oviedo que vuele en Santo Domingo. La velocidad y el galope son las armas que maneja el entrenador azul, Juan Antonio Anquela, para hincarle el diente el domingo al Alcorcón (12.00 horas), en otra salida lejos de Asturias que aparece en el horizonte después de otra decepción en el Tartiere, tras el empate ante el Elche (1-1), que hizo regresar las dudas a la plantilla, que el lunes se reunió junto con el cuerpo técnico por espacio de una hora para analizar el porqué del bloqueo en el estadio carbayón.

Ayer, en el entrenamiento por la mañana en El Requexón, en la vuelta al trabajo del equipo tas el día de descanso, el Oviedo ensayó con ahínco ejercicios de velocidad con balón, que consistían en rápidos ataques en superioridad. Esa versión, la contragolpeadora, la que espera a su rival y aprovecha al máximo los espacios, como sucedió ante el Córdoba o ante el Lugo, es la que ha provocado que el Oviedo tenga nueve puntos, sea el mejor visitante de Segunda División y haya registrado su mejor arranque en Liga a estas alturas desde el regreso. La tendencia de que, al menos en este inicio liguero, a menos posesión mejor funciona el Oviedo (ha ganado en sus encuentros en los que ha amasado menos balón), volvió a confirmarse en el duelo ante el Elche del pasado domingo. Los azules dominaron el esférico, un 53,3%, pero como ya sucedió en el anterior encuentro en casa ante el Zaragoza, la sensación de peligro y la superioridad táctica, como admitió Anquela al final del encuentro, fue de los visitantes, que pudieron incluso llevarse el partido en los minutos finales.

El cuerpo técnico del Oviedo analiza a diario y busca explicaciones,-las charlas y las confidencias de Anquela con el segundo entrenador Juan José Carretero y el analista Dani Mayo se han incrementado en los últimos días,- sobre los motivos por los que el equipo, confeccionado de forma inicial para llevar la batuta en los encuentros, tiene tantos fallos, sobre todo en casa, a la hora de intentar construir juego.

Mientras se busca la solución, el equipo parece decidido a explotar lo que ha funcionado hasta el momento, ante un rival, el Alcorcón, entrenado por el exoviedista Cristóbal Parralo, que quizá inicialmente no estaba llamado a colarse en el pelotón de arriba, pero que de momento tiene once puntos, va el quinto clasificado y está protagonizando el mejor arranque de su historia desde que asciéndese a la categoría de plata en 2010 (con Anquela en el banquillo). Potenciar la velocidad responde a una razón de características de los propios jugadores. El Oviedo tiene muchos hombres de toque, pero la chispa en el contragolpe también se personifica en muchos habituales titulares de Anquela, que ha realizado pocos cambios. El claro ejemplo es el extremo Bárcenas (llamado ayer con su selección), asentado de momento en la titularidad en detrimento de Aarón. Bárcenas junta técnica y electricidad. Su actuación en Córdoba, donde el Oviedo lució un contraataque envidiable, le hizo ser el protagonista indiscutible de la semana del Oviedo. Después de algunos encuentros más discretos Anquela está decidido a recuperar la mejor versión del panameño. Joselu, que ya está asentado en el once, y los laterales, Mossa y Diegui, más discretos en ataque, son las principales armas de un Oviedo que el domingo quiere ser veloz.

Anquela abronca a sus futbolistas. La intensidad y la tensión competitiva son factores básicos en la filosofía de fútbol que tiene Anquela. Esa tensión que pide el jienense no apareció el domingo en el encuentro ante el Elche en el Tartiere y al técnico le preocupa mucho ese factor del juego. Ayer, cuando los futbolistas practicaban un partidillo a dimensiones reducidas, a Anquela no le gustaba lo que veía y explotó. "¡No apretamos! ¿Por qué no apretamos?", bramó varias veces el técnico, soltando varios exabruptos e incluso golpeando con enfado el balón. Más tarde, a final del entrenamiento, se le vio algo más contento con sus futbolistas, pero por lo visto en El Requexón Anquela sigue sin estar de muy buen humor.