El Langreo empieza su Liga

Tras superar el comienzo de la temporada con nota, el Langreo afronta ahora una serie de encuentros ante rivales directos por la permanencia. Los de Hernán disputan tres de los cuatro próximos encuentros ante rivales a priori llamados a luchar por la permanencia y comienzan este sábado su particular Liga frente al Arenas de Getxo.

Y es que en los siguientes tres compromisos de los de Hernán, los rivales serán el Izarra, el Racing de Santander y la Cultural de Durango. Los navarros y los vascos también cuentan con el objetivo de la permanencia; mientras que, entre medias, los langreanos visitarán un campo de categoría superior, El Sardinero.

Este sábado, el conjunto langreano se mide al Arenas de Getxo. El conjunto de Gobela transita en la decimoquinta posición de la tabla clasificatoria, un puesto por encima de la posición de promoción de descenso. El conjunto vasco cuenta con cuatro puntos, dos menos que el Langreo.

En la siguiente jornada, el Izarra llegará a Ganzábal. El conjunto vasco ha empezado la temporada de una manera extraordinaria -suma once puntos de quince posibles y todavía no conoce la derrota-. Sin embargo, la pasada temporada la salvación les llegó 'in extremis', ya que tuvieron que disputar el play-off por la permanencia ante el Llagostera.

El último de estos encuentros será ante la Cultural de Durango, un conjunto recién ascendido que no ha comenzado la campaña de la mejor forma posible. El equipo vasco aún no sabe lo que es ganar en la presente campaña -un empate y cuatro derrotas consecutivas- y se ha instalado en la última plaza de la tabla clasificatoria del grupo II.

El comienzo de temporada para el Langreo le obligó a medirse a rivales con más potencial que los de Ganzábal. Tras un debut con triunfo ante el Gernika, una de las sensaciones de la pasada temporada, el Oviedo B fue el siguiente rival de los de Hernán. Entonces llegó el particular 'Tourmalet' para el Langreo. El Logroñés en Ganzábal, la Real Sociedad B en Zubieta y el Mirandés en Langreo. Vascos y burgaleses disputaron la pasada temporada la promoción de ascenso a Segunda División.