Borja Navarro y Monasterio, bajas en el Caudal

Para el encuentro del domingo en el Hermanos Antuña, Chuchi Collado seguirá sin poder contar con Borja Navarro ni con Mario Monasterio, y además tendrá la duda de Jandrín. El delantero ha sido baja en la última jornada de Liga a causa de unas molestias musculares de las que aún no se ha recuperado, mientras que el turonés lleva ausente de las convocatorias más de un mes a causa de una rotura de fibras de la que está en el último tramo de recuperación. Por su parte, Jandrín no se ha entrenado con normalidad por unas molestias musculares y no es seguro que esté en el once el domingo.