El Real Avilés coge confianza

El Real Avilés tiene el punto de mira en el Madalena de Morcín, que visitará el Suárez Puerta este domingo (12.00 horas). El equipo confía en seguir dejando buenas sensaciones en su campo y cosechar los tres puntos. "Tenemos confianza, pero no nos podemos descuidar. Es cierto que ahora venimos de ganar a un rival complicado fuera de casa y esta victoria nos ha dado muchas ganas de seguir luchando. Nos va a ayudar mucho a afrontar este partido", señaló el lateral blanquiazul Diego Pereira.

Y es que los jugadores esperan que la victoria ante el Llanera del pasado domingo sea un antes y un después. Pereira fue protagonista en la consecución de los tres puntos, marcando el 2-3 en el descuento: "La verdad es que fue un subidón. Nos habían marcado en el minuto 93 y todo el mundo daba ya el empate por hecho. Por una jugada fortuita y un buen trabajo de Pedro, pude aprovechar en carrera el balón para marcar".

"Había muchas ganas de romper esa barrera, de ganar fuera de casa y además en Llanera, que es un campo muy complicado y va a haber muchos equipos que se van a dejar ahí puntos", sentenció el defensa, primer fichaje del equipo en esta pretemporada, que afirma que se encuentra muy a gusto con sus compañeros. Además, afirma que no se pensó mucho la oferta blanquiazul: "Cuando tuve la oferta del Avilés no lo dudé mucho. Soy de aquí, lo tengo al lado de casa. De pequeño iba a ver al Avilés y me apetecía formar parte de él, por mucho que se hable de cosas ajenas al campo".

P iquero, duda para el domingo. Las pruebas médicas que se le han realizado al guardameta Borja Piquero, que jugó parte del choque del domingo con molestias, han descartado una rotura de fibras. El portero tiene una sobrecarga muscular fuerte en el muslo y Lemus podría debutar.