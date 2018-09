Teslacard dará su nombre al Círculo

Son algo más que dos entrenadores. Se han convertido en las almas del Teslacard Círculo Gijón y del Huniko Gijón Basket y han relanzado el baloncesto en la ciudad. Ambos han sido protagonistas de un verano intenso, con la fusión de ambos clubes sobre la mesa. Una opción que se rompió y que levantó un punto de separación entre ambos. LA NUEVA ESPAÑA les reúne por primera vez tras las infructuosas negociaciones en las que tomaron parte, con el comienzo de la Liga a la vuelta de la esquina. Mañana, a las 20 horas, se verán de nuevo las caras en la cancha del Palacio de los Deportes, esta vez con el título de la Copa Principado en juego. ¿Será algo más que un partido de preparación?

"Rotundamente no", responde Nacho Galán, lo cual queda reafirmado por Fran Sánchez. Lo tienen claro, se alejan de los morbosos y solo piensan en la Liga, aunque ninguno le hace desprecios a los cuarenta minutos de mañana. "Es un partido importante, pero no hay que ir más allá, va a ser un duelo guapo entre dos equipos que lo están haciendo bien", comenta Fran Sánchez que avisa además que hará cena de equipo al término del duelo. "Para celebrar la victoria", replica en tono jocoso Nacho Galán antes de asegurar que "no hay rivalidad ni heridas abiertas que cerrar".

Y es que la puerta abierta a la fusión sigue latiendo a pesar de que ambos reconocen que "las ideas eran muy distintas". "El Círculo sigue abierto para unir las fuerzas del baloncesto", detalla Galán y Fran Sánchez recoge el guante indicando que "uno de los que más lucho por esa fusión fui yo". En esa línea, el técnico del Teslacard Círculo Gijón rescata que el proseguir por caminos distintos "tiene algunos alicientes".

Unos aficionados que tendrán la ocasión esta temporada de ver baloncesto cada fin de semana, alternando LEB Plata (Teslacard Círculo Gijón) y Liga EBA (Huniko Gijón Basket). "No hay por qué ser de uno u otro equipo, si a la gente le gusta este deporte se puede acercar a ver a ambos", afirma Nacho Galán, que espera poder hacer algún hueco en su agenda para ver en directo a los de Fran Sánchez. El técnico de Blimea está totalmente de acuerdo y hará lo propio y considera que la "afición de baloncesto es distinta a otros deportes".

Ambos firman verse las caras el próximo año en la LEB Plata y recomiendan a los seguidores que vayan al Palacio. "Se va a ver una categoría muy reforzada, de un nivel muy alto y profesional", comenta Galán y Sánchez cree que su plantilla "se ha ganado el reconocimiento por lo hecho el pasado año, se merecen que les vean". El técnico del Huniko Gijón avisa a su homólogo de que "van a sufrir porque hay muchas cosas nuevas para ellos", lo cual reconoce Galán. "Les deseo que les vaya bien y tengan una buena Liga, será bueno para Gijón y para Asturias", afirma Sánchez. Nacho Galán también espera el éxito del Huniko y considera que "tienen una de las mejores plantillas".

Puestos a elegir, Fran Sánchez "robaría" a Álex Rubiera para su equipo ya que "es al que mejor conozco y lo fundamental es fichar personas por encima de jugadores", mientras que Galán se quedaría con "Bretón o Llanos, aunque es muy difícil de elegir porque Wineglass y Hatch son también muy buenos". Ambos pelean por su sueño en el baloncesto, con Galán deseando que "en Gijón haya un equipo en Euroliga o ACB en los próximos años" y con Sánchez pensando en "asentar el club, con más de treinta años de historia (Corpi) e ir creciendo". Se dan la mano, se desean lo mejor y que gane el baloncesto.