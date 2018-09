El Caudal recibirá a un Industrial en horas bajas

El Caudal de Chuchi Collado tiene mañana, a las cinco y media de la tarde, una visita de las llamadas trampa. Un Gijón Industrial que acumula dos derrotas consecutivas y que sólo ha ganado un duelo en las cinco primeras jornadas de Liga será el rival de los mierenses en el Hermanos Antuña.

Chuchi ya ha avisado que el "partido ante el Industrial no será sencillo", pero es que los números de los fabriles no son nada halagüeños. Los de Viti Amaro llegarán a Mieres tras dos derrotas. Hace dos semanas en Colunga por 1-0 y la pasada jornada en su campo frente al Moscona por 1-2. Dos resultados que han hecho saltar las alarmas en el seno de un club que quiere una temporada tranquila y alejada de la zona de descenso. Pese a estos resultados, los fabriles cuentan con un equipo con jugadores de calidad como el meta ex caudalista Vilches, el medio Dani Peláez o los goleadores Naya y Villa.

Visita de Rubiales

Este duelo ante los fabriles tendrá un invitado especial y es que el presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), Luis Rubiales, tiene previsto presenciar el encuentro.