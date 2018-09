La Universidad se expone a una multa de entre 3.000 y 15.000 euros por no sacar al equipo en la Liga EBA

El Universidad de Oviedo no jugará en la liga EBA, la cuarta categoría en importancia del baloncesto español. Una categoría en la que se inscribió dentro del plazo, abonando una cuota y presentando un aval. La Universidad ha confirmado que ha tomado la decisión de no salir en EBA pero se remite a un comunicado que hará público el lunes.

La Federación Asturiana no ha querido valorar la decisión de la Universidad, mientras que la Española, consultada por este periódico, se remite al artículo 50 de su reglamento disciplinario. "El equipo que se retire de una competición será sancionado con la perdida de la cuota de inscripción (1.000 euros) y la ejecución del aval (8.000 euros), no pudiendo participar en ninguna otra competición dentro de la misma temporada y con el descenso para la siguiente a las categorías que organice la Federación de la región a la que pertenece". Como mínimo, la Universidad no podrá jugar en categoría nacional las dos próximas campañas.

Según este artículo, la Universidad se pueden enfrentar a otra multa: "Los Órganos Jurisdiccionales Federativos le impondrán una multa que va de los 3.000 euros a 15.000". No solo eso, también se fijará, según reza el artículo, "la indemnización que deba satisfacer a los demás clubes participantes en la competición".

Desde el Oviedo Baloncesto, club que tenía un acuerdo con la Universidad para que el equipo de EBA fuera el filial del equipo de LEB Oro, dicen que "le corresponde a la Universidad dar las explicaciones. Nosotros trabajamos para que ninguno de los chicos de la plantilla se quede sin equipo esta temporada".