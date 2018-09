El Vetusta pone a prueba el talento de Lezama

Lezama, vivero del Athletic de Bilbao, es para muchos el modelo a seguir. La apuesta directa por la cantera, el guiño a las categorías inferiores. En parte por necesidad, Lezama es una factoría de talento. Esta tarde, a partir de las 16.30 horas en El Requexón, el mejor exponente actual de la cantera carbayona, el Vetusta, pone a prueba al Bilbao Athletic, líder de la categoría con puñado de futbolistas que aporrean la puerta del primer equipo.

El filial azul llega a la cita con buenas sensaciones después de su convincente segunda mitad en Irún la semana pasada. El choque acabó con empate, como el de la semana pasada ante el Calahorra, pero en ambos casos con una imagen óptima. Con el equipo tratando de adaptarse poco a poco a la nueva categoría, la victoria en El Molinón de hace tres semanas ha servido de estímulo para ver al equipo más suelto. Esta tarde, ante un rival de envergadura, el Vetusta se enfrenta a una prueba mayúscula.

Porque el filial rojiblanco está asustando en el inicio del campeonato. Con futbolistas de enorme talento como Vivián (19 años), Íñigo Vicente (20) o Íñigo Muñoz (21), los de Gaizka Garitano (entrenador con pasado en Primera División) lideran la tabla con cuatro victorias y un empate. Con 13 puntos, les siguen Racing, Calahorra, Barakaldo e Izarra, con 11. Se trata de un equipo equilibrado: son el máximo anotador (12 dianas) y el menos goleado (2) de grupo II de Segunda División B. Mientras, Javi Rozada, entrenador de azul, tiene a su disposición, en principio, a toda la plantilla ya que el parte médico no registra ningún nombre. Sin embargo, deberá esperar el técnico al entrenamiento de esta mañana del primer equipo y a la posterior citación de cara al choque de Alcorcón. Futbolistas del Vetusta como Gorka, Prendes, Jorge Mier, Borja Sánchez, Javi Mier o Sandoval han trabajado esta semana en algunas sesiones a las órdenes de Anquela y podrían tener opciones de viajar con los mayores en el caso de que alguno de los tocados (Johannesson, Berjón y Toché) no lleguen a tiempo para el choque, algo que no parece probable que suceda.

El Langreo visita al Arenas. No es el filial azul el único asturiano de Segunda B que adelanta su partido a esa tarde. A las 18.00 horas, el Langreo visita al Arenas con la intención de superar su primera derrota de la temporada (la semana pasada ante el Mirandés en Ganzábal) y seguir asentándose en la zona tranquila de la clasificación.