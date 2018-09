Industrial y Ceares buscan sumar lejos de casa

No es una tarea nada sencilla, pero el Gijón Industrial acude al Hermanos Antuña (17.30 horas) sin nada que perder y sí con mucho que ganar. Los fabriles, que no han sumado aún lejos de su feudo, tratarán de lograr el más difícil todavía en su visita al Caudal, donde son baja por lesión Jaime Serrano, Davo, Jandrín, Borja Navarro y Monasterio, por lo que ha sido citado el juvenil Lucas para completar la convocatoria. Por su parte, Viti Amaro no podrá contar tampoco con la participación de Naya y de José Ángel, mientras que Dani Peláez es duda.

Mientras, el Ceares también actuará como visitante, en este caso ante el San Martín (El Florán, 17.30 horas). El inicio de los de Nacho Cabo no ha sido el esperado y se medirán a un conjunto que ha demostrado ser poderoso en su feudo goleando al San Claudio y manteniendo a raya al Marino. Ahora le toca medirse a un Ceares enrabietado, que tiene la única ausencia por lesión de Juan Carlos y con el ánimo de finalizar con la mala racha inicial.