Hay que amortiguar los golpes

Luka Modric, tras recoger el premio "The Best" de la FIFA. BEN STANSALL / AFP

Todos los asiduos a los campos de fútbol modesto se han respingado con alguna jugada en la que los protagonistas se "tragaban" la valla que rodea el terreno de juego. Ya sabemos que el metro cuadrado está muy caro y que cuesta atenerse a las normas federativas: dos metros y medio de separación en los laterales y cuatro en los fondos. Por eso, para que no tengamos que lamentar más desgracias como la de José Roberto Suárez Ovalle, hay que empezar a buscar soluciones realistas que minimicen -la seguridad absoluta no existe- los riesgos de una actividad en la que son inevitables los contactos y los golpes. Ya que resulta impensable que los clubes y los ayuntamientos -propietarios mayoritariamente de las instalaciones- asuman los costes de esas medidas de seguridad, tendrá que haber un gran pacto a nivel nacional para repartirse la carga. El Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Fútbol y las territoriales tendrán que arrimar el hombro para que desaparezcan los muros de hormigón como los de El Pardo y para que las vallas no sean trampas mortales. Un pellizco del dinero de las quinielas -deudoras del fútbol- ayudaría a solucionar un objetivo prioritario porque está en juego la salud e incluso la vida de cientos de miles de deportistas.