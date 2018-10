Los que mejor juegan

Lo primero que se le debe pedir a un premio es que deje muy claro lo que premia. Así no nos llevaríamos sorpresas, como el Princesa de Asturias de los Deportes, que tiene como dos premisas básicas la internacionalización y los valores humanos. Un repaso a su palmarés nos muestra que muchas veces ha primado la españolía y que se lo han llevado desde defraudadores fiscales a tramposos del dopaje. En el fútbol pasa algo parecido. Salvo cuando se conceden por causas objetivas -goles, paradas, títulos-, premios como el "Balón de Oro" o "The Best" son materia de debate. Da igual que voten los seleccionadores, los capitanes, los periodistas o los aficionados. Siempre queda la sensación de que el reconocimiento individual tiene que ser para la estrella del equipo o selección campeona. Por eso la mayoría de los "balones" de Cristiano o Messi han estado ligados a sus "Champions". Sólo en los años de Mundial se abre el abanico, para suerte de Modric. El croata lleva mucho tiempo siendo "mejor jugador" del Madrid, pero no hay quien compita con el brillo de los goles. Claro que si se trata de jugar bien al fútbol con regularidad, nadie como Messi en los últimos doce años. Aunque ahora no le den bola.