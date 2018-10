Mercedes fortifica a Hamilton

El orden de los factores no alteró el resultado. El Gran Premio de Rusia ha pasado de ser la primera carrera del calendario europeo en las últimas campañas a cerrarlo en la actual, pero en lo más alto del podio se ha repetido una vez más la presencia de un piloto de Mercedes. Cinco victorias de cinco participaciones para las flechas de plata. Ayer le correspondió recibir el trofeo a Lewis Hamilton porque así lo decidió la escudería alemana, para quien la consecución de la doble corona (pilotos y constructores) es innegociable, aunque quien más merecimientos acumuló durante el fin de semana fue su compañero Valtteri Bottas, autor el sábado de la pole y firmante ayer de la vuelta rápida en carrera. Pero quien paga decide y Mercedes decidió que Bottas dejara pasar a Hamilton en el ecuador de la prueba para que el finlandés se concentrara en frenar las posibles acometidas de Sebastian Vettel.

Suma Hamilton así la septuagésima victoria de su palmarés, la séptima de la temporada, la tercera consecutiva y la quinta de las seis últimas citas disputadas. Una victoria gestada en el puente de mando de Mercedes para fortificar el liderato del británico, ahora con 50 puntos de renta sobre Vettel cuando restan cinco carreras por disputarse: Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dabhi. Cinco carreras en las que a Hamilton le vale con sumar cuatro segundos puestos y un tercero para conseguir su quinta corona mundial aunque Vettel gane todas ellas. Mercedes atrincheraba el liderato de Hamilton al tiempo que acumulaba una deuda con Bottas; una deuda reconocida por el propio piloto inglés al término de la carrera. Pero que su victoria fuera fruto de una orden de equipo no quiere decir que no hiciera méritos suficientes en la pista como para frustrar una vez más al garaje de Ferrari. Primero, defendiendo la segunda posición de la parrilla en la siempre complicada larguísima recta de salida del circuito de Sochi, donde desde la parte sucia de la pista aguantó la acometida de un Vettel que partía desde la tercera plaza. Y luego, y sobre todo, cuando tras el paso por los garajes (vuelta 14 de las 53 de carrera) se veía detrás del cavallino del alemán cuando las cuentas de sus ingenieros es que hubiera estado por delante de la flecha plateada de su compañero Bottas. Le tocaba entonces al británico arreglar el desaguisado estratégico y no tardó en conseguirlo. En la pista, como los grandes campeones. Y por el interior, como los elegidos; como ese reducidísimo grupo de pilotos tocados con un don especial. En esa vuelta 16 logró Vettel contener un primer ataque de Hamilton en la curva 2 con una maniobra al menos cuestionable, al cambiar de dirección en plena frenada, pero dos curvas más tarde el británico le ridiculizaba por la zona más complicada, con un interior por el pasillo sucio del trazado.

Con ese adelantamiento estratosférico sobre Vettel daba Hamilton un paso más hacia el quinto título con el que igualar el "jorobu" del argentino Fangio, aunque Mercedes acordaba poco después (vuelta 25) que no fuera un simple paso sino una zancada. Bottas recibe entonces la orden de dejarse adelantar y el finlandés se aparta sin rechistar. Quien paga, manda. Y tiempo habrá de que Mercedes y el propio Hamilton devuelvan el favor a un Bottas ejemplar que pese a todo no se quedó sin premio, pues a la pole del sábado debe sumar la vuelta rápida de ayer y 18 puntos como segundo clasificado que le sirven para superar a Raikkonen, cuarto en Sochi, en la tercera plaza de la general del mundial de pilotos.

Verstappen, cumpleaños con remontada. Al margen del duelo de Vettel con los Mercedes -Raikkonen estuvo una vez más alejado del centro de interés- la carrera de Sochi tuvo como protagonista a Max Verstappen, condenado a salir desde la última fila de la parrilla, decimonoveno, al cambiar Red Bull el motor de su monoplaza. Y el holandés se regaló un auténtico carrerón el día de su vigésimo primer cumpleaños. En sólo tres vueltas ya había entrado en la zona de puntos tras ganar diez posiciones; completado el octavo giro era quinto tras los Mercedes y los Ferrari, y hasta se permitió el lujo de liderar la prueba entre las vueltas 18 y la 44 antes de tener que realizar el cambio de los neumáticos y regresar a la quinta plaza en la que finalizó. En las rectas acusaba la falta de potencia del motor Renault respecto a sus grandes rivales, pero en el paso por curva parecía flotar sobre el asfalto.

Alonso, en la oficina. Sin potencia en las dos largas y decisivas rectas de Sochi, y condenado en la parrilla por el cambio de motor en su McLaren, Fernando Alonso vivía una jornada sin alegrías. Salía el decimosexto y finalizó decimocuarto, sólo por delante de los Toro Rosso, los Williams, el Renault de Carlos Sainz y el McLaren de su compañero Vandoorne, al que también superó el sábado en la crono para un 16-0 esta temporada. Un día más en la oficina que le valían al menos al ovetense para sumar una cita más en el palmarés con un valor especial. Y es que con la de ayer son ya 307 las carreras disputadas por el bicampeón asturiano en la Fórmula 1, igualando los números del alemán Michael Schumacher y quedando sólo por detrás de las 323 del brasileño Rubens Barrichello.

Doble cita en Japón. Ahora, sin descanso, el "Circo" de la Fórmula 1 desplaza sus carpas de la olímpica Sochi hasta el circuito japonés de Suzuka, donde Alonso ganaba en 2006 con Renault la carrera más rápida de toda la historia de las disputadas en el trazado propiedad de Honda. Y de Suzuka en la F1 pasará también sin descanso el asturiano al circuito de Fuji, propiedad de Toyota y en el que el día 14 defenderá el liderato que comparte con el suizo Buemi y el japonés Nakajima en el Mundial de Resistencia.