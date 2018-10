La selección vuelve por Quini

Entre el 21 y el 26 de marzo, El Molinón volverá a acoger un partido de la selección española de fútbol. Y todo por Quini, como explicó ayer el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, en el inicio de su visita por Asturias. Rubiales quiso olvidarse de sus habituales conflictos con Javier Tebas y llegó con la lección bien aprendida: recitó de carrerilla la fecha de fundación del Caudal, al que vio ganar al Gijón Industrial; el nombre completo del juvenil del Navia fallecido la pasada semana; e incluso el número de abonados del Sporting y el Oviedo, con cuyos presidentes se verá hoy.

Rubiales ha querido que una de sus primeras visitas a las territoriales sea la de Asturias, donde contó con el apoyo incondicional de Maximino Martínez, al que colmó de elogios: "Maxi es un hombre muy importante para el fútbol español, no sólo para la federación. Maxi es un referente, un maestro, alguien al que se le ilumina la mirada cuando habla de fútbol. Si todos tuviésemos su pasión, el fútbol sería maravilloso. Es alguien del que tengo mucho que aprender".

Por eso no dudó en aceptar su sugerencia para iniciar su visita: "Es que son cien años. El Caudal nació el 6 de julio de 1918 y que haya llegado hasta aquí merecía una visita. Es muy agradable venir al fútbol no profesional, que para mí es el más importante. Tengo que agradecer al presidente y a la junta directiva del Caudal, y a la del Gijón Industrial, el trato que nos ha dado".

Rubiales se comprometió a estudiar medidas para evitar muertes como la del juvenil del Navia la pasada semana: "Ahora mismo lo que me sale del corazón es mandarle un abrazo tremendo a la familia de José Roberto Suárez. También a la de Aaron, el pequeñín del País Vasco que falleció. Estamos a disposición de los técnicos y haremos todo lo que nos digan para mejorar la seguridad en los campos".

El presidente de la federación confirmó la vuelta de la selección española a Asturias. "Ya lo dije cuando era candidato. En marzo se cumplirá un año del fallecimiento de Quini, un jugador querido por todo el mundo, irrepetible. En el mes de marzo, la selección estará en El Molinón". El partido se jugará entre el 21 y el 26 de marzo, fechas reservadas para las selecciones. Y el rival dependerá del sorteo para la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020.

Rubiales demostró que se había empapado del fútbol asturiano cuando se le preguntó por la reunión con los presidentes del Sporting y el Oviedo: "Es obligado poque son dos clubes emblemáticos, con unas aficiones tremendas, uno con 18 o 19.000 abonados y otro con 22 o 23.000. Son un ejemplo a seguir, dos buques insignias. No me puedo ir de aquí sin ver a sus presidentes".

El presidente de la federación sólo se mostró esquivo cuando salió a relucir su conflicto con Javier Tebas: "Si nos piden que nos sentemos, nos sentaremos. Dice que me ha pedido una reunión, pero no lo ha hecho. Estoy para solucionar problemas, no para estar debatiendo sobre cuestiones que no nos van a hacer avanzar". Por ejemplo, en los horarios: "Nos gustaría que en las categorías no profesionales -Segunda B, Tercera, fútbol femenino- pudiesen jugar a horas en que no haya partidos televisados. Se trata de hablar, de buscar soluciones y pensar en el fútbol, en el de arriba y también en el de abajo".