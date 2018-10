Un camionero con fina puntería

El avilesino Óscar Argüelles Barón tiene una pasión que no oculta: el tiro olímpico. Su trabajo como camionero le impide entrenar todo lo que le gustaría, pero aun así, sus quince años en el deporte le han dado pie para muchos éxitos. El último fue este fin de semana en la Copa Presidente de tiro en foso olímpico, que se disputó en Alhaurín de la Torre (Málaga) con más de 200 participantes, donde hizo plata en su categoría.

"Era una campo de tiro que no conocía, pero las sensaciones fueron buenas desde el principio. Había mucha luz, es algo que se nota mucho a la hora de tirar y que en Asturias, por desgracia, no tenemos", explica el veterano tirador. Los resultados hablan por si solos: 95 de cien platos abatidos.

Esta plata fue en segunda categoría, pero no hace mucho logró también el segundo puesto en la Copa del Rey disputado en Gijón, en este caso en categoría absoluta. "No soy de los buenos, si pudiera entrenar más...", confiesa. Y es que compagina los entrenamientos como puede con su trabajo: "Entreno siempre que puedo, pero no son muchas veces precisamente. Cuando tengo tiempo me escapo a alguno de los campos de tiro de Asturias. Este es un deporte caro y sobre todo cuando hay que viajar, así que tengo muy pocas oportunidades de disfrutarlo".

Eso sí, en cuanto tiene una de esas oportunidades, las aprovecha. "La verdad es que no puedo estar más contento, me esfuerzo mucho para conseguir buenos resultados aprovechando el tiempo al máximo y al final salen", afirma el avilesino, que está muy agradecido a todos los que le apoyan, empezando por J.G. cartuchos que le patrocina y siguiendo por los clubes: "En este deporte, como creo que ocurre en muchos otros, hay muy pocas ayudas. Los clubes, que son muy pocos en Asturias, hacen lo que pueden y estoy muy agradecido". Ahora se prepara para nuevos retos, eso sí, siempre que tiene un hueco.