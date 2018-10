Omar: "El de Getxo fue nuestro peor partido"

El Langreo sufrió su primer gran revés de la temporada en Getxo, un partido donde los de Hernán fueron goleados y que no dejó "buenas sensaciones" en el vestuario del Langreo. Así lo admite Omar Sampedro, uno de los jugadores con más experiencia de la caseta. "No fue un buen partido por nuestra parte, queríamos reaccionar tras el descanso, pero no pudo ser", asegura el futbolista avilesino. El mediapunta resalta que "se dio un cúmulo de infortunios y regresamos a Langreo con un resultado abultado y justo".

El jugador del equipo de Ganzábal opina que "estas son las derrotas de las que tenemos que aprender" y considera que "cada partido en Segunda B, sobre todo fuera de casa, va a ser muy complicado y tenemos que evitar que lo de Getxo vuelva a sucedernos".

Para el jugador, el regreso en autobús al Principado "fue duro" y es que Omar Sampedro asegura que "fue nuestro peor partido de la temporada". El mediapunta considera que "tenemos que analizar los errores del encuentro, pero dejarlo atrás y pensar que ya estamos en una nueva semana".

Para el avilesino, la Segunda B es "una categoría muy igualada donde los detalles son determinantes". Los langreanos se centran ya en el encuentro del domingo ante el Izarra (Ganzábal, 17.00 horas), donde esperan ofrecer su mejor versión. "En casa hemos hecho buenos partidos, aunque llevemos desde la primera jornada sin ganar", asegura Omar.

Partido ante el Sporting. La semana de trabajo será un tanto atípica para el Langreo. El jueves, los pupilos de Hernán disputarán un encuentro amistoso ante el primer equipo del Sporting en Mareo. Está previsto que el partido comience a las 11.00 horas.