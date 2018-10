El Oviedo se plantea sacar el equipo de EBA sin la Universidad

La Universidad de Oviedo decidió no sacar al equipo de baloncesto que había inscrito en la Liga EBA, equipo vinculado al Oviedo Baloncesto y que iba a ser su filia. La retirada del apoyo económico de la institución académica parecía abocar al equipo a no salir a competir pero el Oviedo Baloncesto va a hacer todo lo que esté en su mano para que esto no suceda.

El club ovetense se había encargado de formar la plantilla del equipo de EBA y dejar a los jugadores con los que había llegado a un compromiso sin competir es algo que quieren evitar por todos los medios. El Oviedo Baloncesto trata de explotar todas las vías económicas para hacer frente a los gastos de tener a otro equipo más en categoría nacional.