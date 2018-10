Revolución para crecer

El primer tramo de competición en el grupo II de Segunda División B está teniendo dos gratas sorpresas en las figuras de dos modestos conjuntos navarros como son el Calahorra y el Izarra. Dos equipos que suman once puntos y a los que sólo superan en la clasificación el Racing de Santander, el Barakaldo y el Athletic B. De estas dos sorpresas, el Izarra será el rival del Langreo el domingo en el Nuevo Ganzábal.

Este verano ha sido movido en Estella. En la ciudad navarra no quieren repetir la agonía del pasado curso cuando la directiva del Izarra llegó a recurrir a hasta cuatro entrenadores para sellar la permanencia. Diego Prendes dirigió a los blanquinegros hasta la séptima jornada para ser sustituido por Sergio Galán quien sólo estuvo en el cargo dos encuentros. Tras Galán se hizo cargo de la plantilla Ignacio Martín durante doce jornadas pero en el último tercio de la temporada, diecisiete partidos, los directivos de Estella volvieron a apostar por un cambio en la dirección del primer plantel recurriendo al gallego Fredi Álvarez. Cuatro cambios para sellar la salvación.

Esta temporada el club no quiere vivir una situación como la pasada y a Estella llegó el ex técnico del Peña Sport, Rodrigo Hernando, quien ha liderado una revolución en el plantel. La entidad no renovó hasta a catorce jugadores y realizó doce fichajes. Al Izarra llegaron Cristo Díaz (Eldense), Deivid (Rápido de Bouzas), José Recalde y Sergio Canela (Mutilvera), Álvaro Iso y Endika Galarza (Peña Sport), Chema Moreno e Iván Garrido (Lealtad), Javi Areso (San Juan), Dailos Tejera (Formentera), Caros Sagües (Cirbonero) y el canario Francis Suárez.

Una revolución que ha traído consigo resultados en las siete primeras jornadas. Los navarros se han hecho fuertes a domicilio pues han ganado en sus tres desplazamientos. Vencieron al Arenas de Getxo y al Vitoria por sendos 0-1 y a la Cultural de Durango por 1-2 pero es que en su campo han arrancado dos empates de prestigio contra los dos grandes favoritos del grupo. A un gol frente al Mirandés y a dos contra el Racing de Santander de Iván Ania. El único "lunar" hasta la fecha fue la derrota la pasada jornada, cuando acabaron con su condición de invictos, al perder en campo contra el Barakaldo por 0-1.

El domingo (17.00 horas) la racha de los navarros fuera de casa pondrá a prueba a un Langreo que acumula dos derrotas consecutivas. Por otro lado, el equipo entrenado por Hernán Pérez disputará esta mañana, a las once, un encuentro amistoso ante el Sporting en Mareo. Este será el segundo encuentro de los de Hernán ante el cuadro rojinblanco esta año pues ya cayeron por 2-0 en el mismo escenario en otro amistoso el pasado 27 de julio.