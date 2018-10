Los azules ganan cuando tienen menos el balón

Hay algo que, en este inicio de Liga, al menos de puertas para afuera, plantilla y cuerpo técnico del Oviedo parecen tener muy claro: la hoja de ruta es la correcta, aunque los resultados no hayan llegado de la forma adecuada y el equipo funcione de forma diferente a años anteriores, mostrándose fuerte fuera y vulnerable en el Tartiere, donde todavía no ha ganado. Aunque el entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, se mostró bastante alterado semanas anteriores, el jienense, en lo deportivo, se marchó satisfecho del papel del equipo en la derrota en Alcorcón (2-0) y seguirá apostando por el mismo guion, que no se separa ni un ápice de lo planteado en pretemporada: ser protagonistas, priorizar el centro del campo y salir a mandar en los partidos, aunque aún no se hayan recogido los frutos del trabajo.

Una faceta, el control de juego, en la que el Oviedo progresa, pero que no tiene consecuencia en los marcadores. Y es que los azules calcan el inicio del año pasado: mismos puntos (9) y mismos resultados (2 victorias, 3 empates y 2 derrotas). La diferencia notable es que la apuesta por el buen trato de balón aparece sólo en los datos de posesión. De momento, el Oviedo, amasa el dominio, con una media de 51,51% en siete partidos. El año pasado, el porcentaje fue inferior, sin llegar a la mitad, quedándose en un 44,64%. Aún, así, las victorias oviedistas aparecen cuando el equipo tiene menos el cuero (en Córdoba lo tuvo el 35,9% y ante el Lugo el 42,6%). El resto de encuentros, el Oviedo no ganó, pero tuvo más el balón que su rival (hasta en el 0-4 que le endosó el Zaragoza, con casi el 60% de los pases).

Ayer, en el ensayo del Oviedo ante el Covadonga, de Tercera División (1-1), el técnico dejó claro que no habrá cambios sensibles (menos los obligados por lesión) de cara al encuentro del domingo ante el Albacete en el Tartiere (16.00).