Christian Fernández vuelve al grupo y será titular

En una semana en la que la enfermería del Oviedo se encuentra abarrotada (Toché, Alanís, Carlos Hernández y Carlos Martínez) Christian Fernández fue ayer la nota positiva para Juan Antonio Anquela. El defensa se perdió los dos primeros entrenamientos semanales en El Requexón, pero ayer disputó el segundo tramo completo del amistoso ante el Covadonga (1-1) y estará listo para recibir el domingo al Albacete. El cántabro será titular y volverá de inicio a su puesto habitual de central, al menos esta temporada. La semana pasada Anquela lo probó otra vez de lateral izquierdo y apostó por él en Alcorcón, siendo Mossa el damnificado, aunque entraría a los 17 minutos por la lesión de Alanís.

Las numerosas bajas en defensa provocan que Javi Hernández, del Vetusta, sea el canterano con más posibilidades de ir convocado en la linea de atrás. El propio Anquela lo considera del primer equipo y ayer estuvo muy encima de él en el partidillo, felicitándole en varias ocasiones. El del Vetusta formó con Forlín, que no le paró de aconsejar en varias acciones del partido. Jorge Mier, lateral derecho con presencia ofensiva, también apunta a repetir convocatoria. Ya fue citado por Anquela para jugar contra el Alcorcón, aunque no tuvo minutos y Bárcenas acabara jugando de lateral derecho. Borja Sánchez sería el tercero escogido, aunque Anquela, que comparece hoy, no dará la convocatoria, previsiblemente, hasta el mismo domingo. Los que siguen sin subir al primer equipo, siendo habituales con los de Anquela, son Viti y Edu Cortina (debutó en la última victoria del Oviedo, contra el Lugo). Ambos jugadores están centrados en el Vetusta, que se enfrenta a domicilio el domingo al Tudelano (17.00 horas).