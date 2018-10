"No dejo a nadie fuera por motivos pesonales"

La segunda lista de Luis Enrique Martínez como seleccionador español, para medirse en partido amistoso a Galés y de la Liga de las Naciones a Inglaterra, presenta las novedades de Marc Bartra, Jonny Otto, Koke Resurrección y Paco Alcácer.

España se mide en Cardiff el 11 de octubre a Gales y en Sevilla, cuatro días después, a Inglaterra en partido oficial con las bajas por lesión de Dani Carvajal, Íñigo Martínez, Sergi Roberto e Isco Alarcón.

En su lista (adjunta en el gráfico que acompaña a esta página), Luis Enrique recupera para la selección española a Marc Bartra, Koke Resurrección y Paco Alcácer, ausentes de su primera convocatoria, y llama por primera vez a Jonny, que en su día fue citado en un grupo de jóvenes promesas por Vicente del Bosque, para la preparación de la Eurocopa 2016, pero no pudo entrenarse con la absoluta por motivos personales y acabó dejando su hueco a Iñigo Lekue.

En esta ocasión el seleccionador español no llama a Diego Llorente, lesionado y que acudió a la primera citación para conocer los nuevos métodos de trabajo, y respecto a los mundialistas sigue sin contar con Pepe Reina, Jordi Alba, Nacho Monreal, Álvaro Odriozola y Lucas Vázquez.

Una de las grandes ausencias es, otra vez, Jordi Alba, lateral del Barcelona que tampoco estuvo en la primera lista del asturiano. Luis Enrique no dio muchas explicaciones sobre ello. "Tengo por norma no hablar de ningún jugador que no esté en la lista. No es ningún tabú", dijo. "Nunca he dejado fuera a un jugador por motivos personales, siempre lo he hecho por motivos profesionales. Hay otros 20 jugadores mínimo que podrían estar en la selección, añadió.

Cristiano Ronaldo, fuera de Portugal hasta 2019. Por otra parte, la novedad ayer fue la ausencia de Cristiano Ronaldo de la lista de Portugal. El luso está involucrado en acusaciones de violación, que él niega. El seleccionador, Fernando Santos, rechazó dar explicaciones concretas de su ausencia y defendió la inocencia del delantero.