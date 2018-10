Malestar entre los sponsors de Ronaldo por la acusación de violación

Nike está "profundamente preocupado" y el creador del videojuego FIFA habla de una situación "problemática". El malestar crece alrededor de Cristiano Ronaldo, acusado de violación en Estados Unidos, cuyos patrocinadores comienzan a hacerse oír.



El jugador, que ha abierto un paréntesis con la selección portuguesa en los partidos previstos para octubre y noviembre, mantiene el apoyo de su club, la Juventus, cuya acción se desplomaba este viernes en bolsa.



A las 11:20 horas (09:20 horas GMT), la acción de la Juventus, que se había disparado desde la llegada a Turín del delantero portugués, perdía un 5,07% a 1,254 euros, en un mercado en retroceso de 0,99%.



Este viernes el técnico de la Juventus Massimiliano Allegri incluyó al futbolista en la lista de convocados para el partido del sábado en el estadio del Udinese, perteneciente a la octava jornada del campeonato italiano. "Está preparado para jugar", dijo sobre su estrella.



Referente de Nike

.@Cristiano Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. 1/1 „ JuventusFC (@juventusfc) 4 de octubre de 2018

Fuera de la selección

En el origen de la polémica, un caso que se remonta casi una década: el lunes la policía de Las Vegas anunció la reapertura de la investigación sobre las denuncias de la, quien presentó una demanda en el estado de Nevada en la cual sostiene que Ronaldo la sodomizó por la fuerza el 13 de junio de 2009.Las reacciones tardaron en llegar, pero los patrocinadores del cinco veces Balón de Oro comienzan a reaccionar. "Estamos profundamente preocupados por las inquietantes acusaciones y seguiremos monitoreando de cerca la situación", explicó Nike en un comunicado transmitido a la AFP.Según la revista Forbes, Ronaldo forma parte del exclusivo grupo de tres deportistas a los que la marca estadounidense ha hecho un contrato de por vida, junto a las leyendas de la NBASituación parecida en EA Sports, la compañía que está detrás del famoso videojuego FIFA , cuya edición 2018 lleva a Ronaldo en la carátula."Seguimos la situación de cerca porque lo que esperamos de los deportistas que están en la portada de nuestros productos y son nuestros embajadores es que, explicó la empresa estadounidense en un comunicado en el que se califican las acusaciones contra el portugués de "preocupantes".Las acusaciones de violación están dañando la reputación de uno de los deportistas mejor pagados del mundo, que sin embargoy su dedicación en el curso de los últimos meses, es muy apreciado por todo el mundo en la Juventus. Los hechos incriminatorios que se remontan a hace casi diez años no cambiarán esta opinión, que es compartida por todos los que entran en contacto con este gran campeón", señaló la Juventus, campeona de Italia, en su cuenta de Twitter.Este mensaje provocó que la entidad turinesa recibiera una, acusándola de mostrarse insensible con los hechos denunciados.Ronaldo, por su parte, negó las acusaciones. "Niego firmemente las acusaciones en mi contra.que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo", señaló el jueves en su cuenta de Twitter el futbolista de 33 años."Me niego a alimentar este circo mediático montado por personas que buscan hacerse publicidad a mi costa", agregó en este mensaje en inglés."Mi conciencia limpia me permitirá esperar con tranquilidad los resultados de todas y cada una de las investigaciones", concluyó en un segundo mensaje.Horas más tarde el capitán de la selección portuguesa no fue incluido en el equipo que jugará los duelos de, sin que su seleccionador Fernando Santos explicara los motivos de esta ausencia."Hemos considerado que el jugador no estará disponible para esta convocatoria y para la próxima", explicó Santos, precisando que la decisión la había tomado tras una conversación con el jugador y el presidente de la Federación Portuguesa,Preguntado en conferencia de prensa por las razones de la ausencia de su estrella, Santos rechazó "desvelar los detalles" de la conversación.Fichado por la Juventus esta temporada 100 millones de euros, la exestrella del Real Madrid . Entonces Santos dio a entender que tomó esta medida para facilitar la adaptación de Ronaldo a la Serie A.