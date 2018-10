Habla el árbitro que fue gravemente amenazado en Asturias: "La gente en el campo alucinaba"

Es uno de los protagonistas del día aunque a buen seguro no desearía serlo. Moisés Rubén Pevida Colado, ovetense de 24 años, graduado en Magisterio, y opositor a la Policía Local lleva nueve años como árbitro y esta mañana tuvo que vivir un episodio lamentable cuanto menos en el partido San Claudio-Oviedo B, de Segunda Cadete. Al final del partido, un aficionado del San Claudio esperó al árbitro, para increparle (como se aprecia en el vídeo que acompaña esta información), dirigiéndose a él en términos como: "Te voy a arrancar la cabeza", "eres un hijo de puta", "te voy a matar" o "estás para plantar lechuga", según refleja el acta del partido. El aficionado, a escasos metros de los jugadores, de 14 o 15 años, que estaban saliendo del campo en ese momento y que recibieron una dudosa lección, se encaró varias veces con el árbitro mientras le insultaba y tuvo que ser sujetado por miembros de los dos equipos.

"Estaba siendo un partido normal y corriente, sin nada extraño. Cuando salgo del campo, paso por la puerta de metal y me encuentro con este señor. Se me empieza a encarar, a llamarme hijo de puta y tuvo un par de intentos de ir a por mí, pero sin llegar a atreverse del todo. El video que ha trascendido empieza tarde, porque llevaba más tiempo insultándome", explica el colegiado a LA NUEVA ESPAÑA. "No me llegó a asustar porque esta clase de gente son mucho de gritar y poco hacer, pero es algo muy desagradable. Es raro que en un campo llegue a pasar algo así, pero los insultos son habituales. Hace cuatro años un padre me esperó en el vestuario y su hijo acabó pegándome una colleja", detalla.

Personal del San Claudio, después del paso por vestuarios tuvo que acompañar a Pevida hasta su vehículo por precaución. "Intento que estas cosas no me afecten, la gente en el campo alucinaba con lo que había pasado. Tengo la carrera de Magisterio y creo que situaciones así, sobre todo, se dan por falta de educación", finaliza.