Toni Nadal señala a Carreño

Toni Nadal, hasta el año pasado entrenador y mentor de Rafael Nadal, señaló ayer en Gijón a Pablo Carreño como el sucesor de la generación de su sobrino. "Pablo Carreño se tiene que dar cuenta que tiene que ser el sucesor de toda una generación de grandes jugadores y confío en que más pronto que tarde dé muchos éxitos al tenis español porque creo que está capacitado para hacerlo", aseguró.

Toni Nadal participó ayer en las primeras jornadas de Altas Capacidades y Familia que organiza la Fundación Talentum. Es un perfecto conocedor del tenis mundial y aún recuerda cuando conoció al tenista asturiano Pablo Carreño. "Hace muchos años vino de sparring a una Copa Davis, fue la primera vez que le vi jugar y ya en aquel momento le dije a Rafa que "este chico juega muy bien". Es un chico que lo hace muy bien aunque creo que le ha faltado un pelín de agresividad en momentos puntuales. Creo que el año pasado ha sido muy bueno pero le faltó el remate final de clasificarse directo para el Máster. Todavía puede mejorar, tiene muy buenos fundamentos, creo que lo va a hacer".

En estos momentos los cuatro primeros jugadores del ránking mundial: Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic y Juan Martín del Potro tienen más de 30 años, algo que a Toni Nadal le lleva a asegurar que "esto significa que algo pasa. Nunca había pasado que los jóvenes no desplazaran a los mayores, cuando algo así pasa será tal vez que estos jóvenes no han puesto el mismo interés en mejorar. Hoy en día que tenemos muchos más medios a nuestro alcance los jóvenes crecen con nutricionistas, con estudios biomecánicos, viodeoanálisis , con atenciones de todo tipo, y resulta que la cosa va a peor. A mi me da la sensación que no enfocamos el problema donde realmente está. Vivimos en un mundo en el que todo tiene que ser inmediato, pero si quieres triunfar normalmente las cosas cuestan".

Toni Nadal reconoció que "me gustaba la Copa Davis como era antes, pero era un formato complicado porque los mejores jugadores tenían dificultades para jugar. No nos engañemos ellos juegan un circuito muy apretado. A mi gustaba el anterior formato pero reconozco que era difícil que los mejores jugaran y si los mejores no están la competición queda un poco desvirtuada. Si Rafa, Federer, Murray o Djokovic no pueden estar hay que buscar soluciones. Creo que no quedaba más remedio que cambiar el formato". Precisamente Rafa Nadal no pudo disputar la semifinal ante Francia debido a la lesión sufrida en el Open de Estados Unidos. "Si hubiera estado Rafa se hubiera mejorado y ahora podríamos estar hablando de una posible final", aseguró su tío. Desde la lesión en Estados Unidos el actual número 1 del mundo ha estado recuperándose de la lesión aunque Toni desveló que "hace unos días que ya empezó a entrenar" y desmiente que esté atravesando momentos bajos de moral.

Carreño reaparece. Por otra parte, Pablo Carreño reaparecerá la semana que viene en el máster 1.000 de Shangai (China) que se inicia mañana. La última vez que jugó fue el 14 de septiembre.