El fútbol asturiano vivió ayer un bochornoso espectáculo relacionado con los árbitros. Fue en el San Claudio-Oviedo B, encuentro de Cadetes-, entre 14 y 15 años-, celebrado por la mañana en José Ramón Suárez Fernández, campo de los locales. Al final del encuentro, 0-2, para lo visitantes, en un partido que transcurrió tranquilo, un aficionado del San Claudio se dirigió a al árbitro, visiblemente alterado, amenazándole de muerte y dirigiéndose a él en los siguientes términos: "Te voy a arrancar la cabeza", "eres un hijo de puta", "te voy a matar" o "estás para plantar lechuga", según refleja el acta del partido redactado por el árbitro. Una parte del lamentable episodio, unos 14 segundos, fue filmada por alguien del público con un móvil y corrió como la pólvora por el Whatsapp y las redes sociales.

El árbitro insultado es Moisés Rubén Pevida, ovetense de 24 años, que lleva pitando ya nueve años, ejerce también de asistente en Tercera, es graduado en Magisterio y está preparando las oposiciones para Policía Local. "Estaba siendo un partido normal y corriente, sin nada extraño. Cuando salgo del campo, paso por la puerta de metal y me encuentro con ese señor. Se me empieza a encarar, a llamarme hijo de puta y tuvo un par de intentos de ir a por mí, pero sin llegar a atreverse del todo. El vídeo que ha trascendido empieza tarde, porque llevaba más tiempo insultándome", explicó el colegiado a LA NUEVA ESPAÑA. Pevida, cuando salió del vestuario, por precaución, tuvo que ser acompañado hasta su vehículo por personal del San Claudio. "No me llegó a asustar porque esta clase de gente son mucho de gritar y poco hacer, pero es algo muy desagradable. Es raro que en un campo llegue a pasar algo así, pero los insultos son habituales. Hace cuatro años un padre me esperó en el vestuario y su hijo acabó pegándome una colleja". El ovetense, que tiene un hermano menor que también es colegiado y otro mayor que lo fue, resta peso a lo sucedido: "Intento que estas cosas no me afecten, la gente en el campo alucinaba con lo que había pasado. Creo que situaciones así, sobre todo, se dan por falta de educación", finaliza.

El San Claudio expulsa al aficionado. El club ya ha tomado medidas contra el aficionado que amenazó al árbitro. Es el padre de un jugador del San Claudio que fichó este verano procedente de los Arcos. "Es un episodio lamentable y no le permitiremos más entrar al campo. Estaba afectado por el alcohol", dice Miguel Fernández, coordinador.