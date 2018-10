Alcácer bendice a Luis Enrique

Cuando Paco Alcácer cerró su fichaje por el Borussia Dortmund, Luis Enrique ya advirtió que la amplia lista que maneja para sus convocatorias se ampliaba. El entrenador asturiano suponía que el valenciano iba a contar con los minutos que se le negaban en el Barça y, refrendados con una media de goles espectacular, no ha tardado en contar con él para el partido amistoso frente a País de Gales, mañana jueves, y el del lunes ante Inglaterra para la Copa de Naciones. Alcácer le correspondió con palabras de elogio: "Luis Enrique es serio y muy directo".

Alcácer ha entrado como un huracán en la Bundesliga. Pese a que su fichaje por el Borussia de Dortmund se cerró con la temporada ya iniciada, el delantero cedido por el Barcelona ya es el máximo goleador con seis tantos en sólo 80 minutos. De esta forma cargó de razones para que se acordase de él Luis Enrique, el entrenador que le reclamó para el Barcelona. Por eso, Alcácer se mostró agradecido con el asturiano.

"A la selección siempre es igual de difícil venir. Tienes que estar a un nivel muy alto en tu club. Luis Enrique es un entrenador muy serio, directo, que te dice las cosas claras con lo que quiere y lo que no. Eso es bueno para los jugadores", analizó Alcácer en su comparecencia ante los medios en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Alcácer analiza sus primeros pasos en Dortmund: "Todos los compañeros desde el primer día me han ayudado mucho a mí y a los nuevos. Con la dificultad por el cambio de idioma y de país, pero hay que adaptarse rápido y lo he hecho. Se vino la familia conmigo y eso es muy importante", reconoció.

En la selección, Alcácer ha notado muchos cambios en su regreso. "Ahora hay un grupo más joven, con muchas caras nuevas. He coincidido con muchos en las categorías inferiores. Al final el juego va a ser el mismo porque la calidad que tienen los jugadores es muy grande. Quien decide si cambia el estilo o no es el entrenador y el cuerpo técnico nuevo. No creo que cambie mucho por las cualidades que tienen los jugadores", analizó el delantero valenciano.