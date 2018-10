A despegar en Cáceres

El Liberbank Oviedo Baloncesto buscará hoy (20.45) en el Multiusos de Cáceres la primera victoria de la temporada. Tras el buen sabor de boca en el choque ante Bilbao Basket, pese a la derrota, el Oviedo quiere despegar estrenando su casillero de victorias en esta campaña.

En el choque ante el conjunto vasco, disputado el sábado en Pumarín, el Liberbank Oviedo rozó la victoria ante uno de los favoritos a hacerse con el título de campeón de la LEB Oro, ni más ni menos que un conjunto descendido de la ACB y que en la última década paseaba su nombre por la Euroliga y por la Eurocup. Los de Javi Rodríguez pelearon y sólo cayeron (77-82) en la prórroga.

Los jugadores del Oviedo han trabajado a contrarreloj para recuperarse del gran esfuerzo ante los vizcaínos en Pumarín, en un partido donde únicamente participaron ocho jugadores de la primera plantilla por las lesiones de Josep Puerto y Rolandas Jakstas. Ni el valenciano ni el lituano -exjugador del Cáceres- estarán presentes esta noche en el Multiusos, por lo que Alonso Meana, Antón Bouzán o Alejandro Rodríguez podrían tenee minutos.

Javi Rodríguez destaca que "el calendario fija que juguemos el partido entre semana al principio de Liga, lo que no nos viene bien por el las bajas que sufrimos, pero esto no es una excusa", y recalca que "somos suficientes jugadores, con la ayuda de los jóvenes, y no es una razón para no salir al ciento por ciento a la pista".

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad consiguió una victoria ante el filial del Barcelona en el primer partido liguero. Los de Ñete Bohigas ganaron por 64-68. El último enfrentamiento entre cacereños y asturianos se vivió el pasado 9 de marzo, aunque el choque finalizó pasadas las doce de la noche. El motivo, el retraso de más de hora y media debido a las goteras que caían sobre el parquet del Multiusos. Pese a todas estas circunstancias externas, los carbayones se llevaron el partido por 72-97.