Griezmann: "CR7 y Messi son leyendas, no me comparo"

El atacante francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, que hace unos días aseguró que se sienta en la misma mesa que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ganadores de los cinco últimos "Balones de Oro", precisó que se refería solo a esta temporada y no al conjunto de su carrera. "Este año he ganado la Supercopa de Europa, la Liga Europa y el Mundial. Por eso usé la imagen de la mesa de Messi y Ronaldo. En una carrera no me comparo. Esos tíos son auténticas leyendas. Cada año están ahí, no se cansan nunca, marcan 50 goles, ganan trofeos, "Balones de Oro" y vuelven a estar", señaló el galo.