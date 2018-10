El juez exige a IQ, antiguo gestor del Avilés, que pague a cinco exjugadores

Más de un año después de la marcha de IQ Finanzas del Real Avilés, la entidad mexicana que gestionó el club durante meses todavía tiene deudas con varios jugadores. El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicó ayer la notificación legal de las sentencias favorables a los exblanquiazules, al encontrarse Real Avilés Gestión Deportiva -la empresa a través de la que IQ gestionaba la entidad blanquiazul-, en "ignorado paradero". Se trata de dos sentencias diferentes. Por un lado, Dudi, Matías y Esteve Peña, jugadores del primer equipo, reclaman el dinero prometido en el acuerdo de rescisión de contrato. Por otro, Rubén Llosa y Jairo Llosa, jugadores del desaparecido filial, piden los cinco meses de pagos que se les adeudan. Todos ellos tenían contrato con Real Avilés Gestión Deportiva.

El juicio, conjunto por ambas reclamaciones, se celebró a principios de septiembre y ningún representante de la empresa mexicana asistió a la vista, como ya había ocurrido en el acto de conciliación previo. Así, los abogados de los jugadores expusieron las reclamaciones y el juez de la Sala de lo Social número 2 de Avilés falló a favor de los demandantes. IQ Finanzas llegó al Avilés en diciembre de 2016 y los problemas entre el club y los gestores se reprodujeron hasta el final de la campaña, cuando comenzó una guerra de poder. Meses después, en un acuerdo judicial, IQ renunciaba oficialmente sin contraprestación económica, aunque ya había salido del club en septiembre. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un organismo público, dependiente del Ministerio de Economía, calificó este año a IQ Finanzas, de "chiringuito financiero" y advirtió que "no están autorizados para prestar servicios de inversión en España", describiendo a estas empresas como "estafadoras". En el caso de los exjugadores del primer equipo, recibieron el apoyo legal de la AFE (Asociación de Fútbolistas de España) y su reclamación data del inicio de la temporada 2017-2018, cuando el Real Avilés tenía dos equipos dispuestos a competir: el del club propiamente dicho y el de los gestores. Tejero y los mexicanos estaban en guerra judicial por el control de la entidad. El club había rescindido el contrato de gestión e IQ Finanzas no se daba por enterada, una situación inédita, que trajo la incertidumbre de nuevo al Avilés.

Finalmente, fue el club (Real Avilés SAD) el que se quedó dirigiendo el Avilés, y los exgestores tuvieron que encontrar acomodo a sus jugadores: unos se fueron con los directivos al Cacereño y otros llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato. "A los que rescindimos, nos prometieron el pago en dos partes, en septiembre y octubre de 2017, pero no hicieron frente a ninguno de los dos", explican los jugadores que entonces decidieron reclamar por vía legal lo que es suyo. Ahora que la sentencia se ha anunciado en el BOPA, según recoge, la filial de IQ Finanzas tiene cinco días para recurrir. En el caso de los hermanos Llosa, la sentencia ya es firme, pues según recoge el mismo documento no cabe recurso. A ellos se les adeudan cinco meses de pagos por jugar en el filial. Al ser un equipo de categoría Regional, los jugadores no tienen el amparo de la AFE y tuvieron que reclamar por vía privada.