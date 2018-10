Pablo Carreño tampoco puede con Paire en Shanghái

Al igual que sucedió las pasadas semifinales de la Copa Davis en Lille hace un mes, el francés Benoit Paire se impuso al asturiano Pablo Carreño en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái. Carreño, número 24 del mundo, perdió contra Paire, 62 en el ránking, por 6-3 y 6-4. Pese a la derrota, Carreño aseguró que estaba contento "porque de la lesión me he sentido bien, no he notado el abductor en ningún momento y ese era el principal objetivo". El siguiente torneo del gijonés, en Viena (22-28 de octubre.

rugby