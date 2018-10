El Marino, pendiente de Morilla para el partido del domingo

El técnico del Marino de Luanco, Oli, está pendiente de la enfermería para afrontar el choque del domingo ante el Siero (Miramar, 17.00 horas). El entrenador sabe ya que no podrá contar con Luis Morán, que sigue recuperándose de una luxación del hombro, ni con Martín, que tiene una rotura de fibras, pero además está pendiente de la evolución de Morilla, con lumbalgia. "Espero que Morilla esté listo para jugar el domingo, pero estamos pendientes de los últimos entrenamientos", explica el técnico.

El entrenador está satisfecho con el trabajo que está haciendo el equipo esta semana, después de las victorias en los dos partidos consecutivos a domicilio, pero espera que no aparezca un exceso de confianza en la plantilla: "Saben que no se pueden relajar. Tenemos que hacer buenas las dos victorias ganando en Miramar, porque los equipos con los que estamos luchando por estar arriba no fallan".

Al equipo luanquín le restan dos entrenamientos, el de hoy y el del sábado, para acabar de preparar el choque, en el que buscará encadenar su cuarta victoria.