Segundo asalto del Teslacard

Su debut comenzó con buen pie, pero la Liga no se detiene. El Teslacard Círculo Gijón afronta hoy su segundo encuentro en una semana cargada con tres partidos, por lo que la preparación física ha tomado un papel relevante. Para ello, Jonás Vigil ha diseñado un plan específico para afrontar con éxito cada partido y llegar en plenas condiciones físicas. Esta noche (20.30 horas, Pabellón Würzburg) será el turno para medirse en Salamanca al Club Baloncesto Tormes, conjunto vinculado al Fuenlabrada.

"Se han hecho dos sesiones de tipo regenerativo para la recuperación de los jugadores y un trabajo más específico con carácter lúdico para que no piensen en el cansancio", detalla el preparador físico. De esta forma, el técnico Nacho Galán podrá contar con toda la plantilla a su disposición ya que Junior Johnson viajará con el resto y va camino de debutar. En esa misma línea, aunque aún no se encuentra al 100%, se presenta Nelson Yengué, que también debutaría con el equipo gijonés. El que aún no jugará esta semana es Prinsloo, el cual se espere que aterrice en Gijón durante el fin de semana.

Nacho Galán ha dejado en las manos del preparador físico la recuperación y el máximo cuidado para que sus jugadores respondan en la cancha. "Articularmente sufren en tobillos y rodillas y muscularmente en gemelo, en el sóleo, isquios y aductores o incluso dolores de espalda, por ello hacemos mucho trabajo de prevención de lesiones", confiesa Vigil. El gijonés, que ha pasado por varios deportes como la gimnasia artística, balonmano, fútbol sala, voleibol, natación sincronizada y cumple ahora su segunda experiencia en el baloncesto tras militar hace dos años en el Gijón Basket, diseña un plan "genérico y otro específico para cada jugador".

Los Robert Swift, Saúl Blanco, Álex Rubiera y compañía se encuentran en buenas manos para afrontar el duelo ante el Tormes. Un rival que destaca por su juventud y descaro, con una enorme calidad en sus filas, que están bajo la atenta mirada del Fuenlabrada, conjunto de ACB. Entre sus integrantes se encuentra Lucas Antúnez, hijo del legendario jugador del Real Madrid José Miguel Antúnez. Será uno de los hombres a frenar por el equipo de Galán si quiere sumar un importante triunfo en una intensa semana.