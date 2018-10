Cuatro golpes de realidad

El Real Avilés cosechó una dura derrota en el Suárez Puerta. La lucha de los blanquiazules no fue suficiente para plantar cara a un Llanes que dominó el encuentro y marcó cuatro goles ante un Avilés que no encontró la forma de revertir la situación. "Los chavales han dado todo lo que tienen", así lo resumió el técnico Juanma Castañón. El equipo local se entregó, pero en ningún momento dio sensaciones de poder llevarse el partido. Funciona cuando logra frenar las embestidas volviéndose correoso, pero todavía no ha encontrado las armas cuando el partido se le pone en contra. El Avilés hizo lo que podía hacer, pero aún así encajó una goleada.

Enfrente estaba un rival que no ha empezado la liga de la mejor forma, pero que ayer no dejó de mandar en ningún momento. Desde el principio tomó la iniciativa y ya en el minuto 9 consiguió abrir el marcador, con una gran internada de Richi, que se hizo dueño de la banda izquierda durante todo el choque, y con un pase atrás le dejó el balón a Meana, que remató solo en el corazón del área. El Avilés también tuvo sus ocasiones, pero ninguna arrancó el "uy" de la grada.

Tras pasar por vestuarios, la situación no cambió. Al contrario, a los dos minutos de reanudarse el choque, Ariel hizo una vaselina a pase de Riki, que dejó sentado a Borja Piquero. Tampoco estuvo acertado el portero en el tercer gol de los llaniscos, en una salida en falso, se hizo un barullo en el área que acabó aprovechando Berto Toyos, que conoce muy bien el Suárez Puerta después de vestir la camiseta blanquiazul, para aumentar distancias.

El conjunto blanquiazul no consiguió reaccionar hasta ese momento, y lo consiguió en gran parte porque el Llanes bajó los brazos viendo la ventaja que tenía en el marcador. El Avilés se lanzó en busca del gol de la honra, pero no consiguió ver portería, y fueron los visitantes los que golpearon por cuarta vez en una contra. No fue en jugada, pero Santa se vio obligado a frenar a Pablo Prieto en el área, provocando un penalti a favor del Llanes que no desaprovechó Richi. En los últimos diez minutos, el Avilés quería maquillar el marcador y lo intentó de todas las formas posibles, pero el marcador no se movió.