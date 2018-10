Un entrañable enemigo

La bestia negra del Liberbank Oviedo Baloncesto vuelve hoy (19.30 horas) a Pumarín. El Chocolates Trapa Palencia eliminó a los asturianos tres de las cuatro veces que han participado en los play-off de ascenso. Especialmente doloroso fue lo del año pasado, cuando el Palencia remontó un 2-0 a favor del Oviedo y le privó al primer intento del sueño de ascender a la ACB. Además, en pretemporada, el Palencia se impuso por un contundente 66-103 en Pumarín.

Aún así, los ovetenses tratarán de sumar su segunda victoria consecutiva, la primera de la temporada en casa. El Liberbank Oviedo empezó la liga cayendo por 77-82 frente al Bilbao en la prórroga. A pesar de la derrota, el nivel de juego exhibido por los de Javi Rodríguez fue muy alto ante un rival que es quizá el principal favorito para el ascenso. La siguiente jornada, el miércoles pasado, el equipo sumó su primer triunfo (57-70) ganando de manera clara a domicilio al Cáceres.

Ahora les toca derrotar a un equipo cuyo principal estandarte es Urko Otegui, su capitán y un viejo conocido de la parroquia ovetense, y que está teniendo a su mejor jugador en el serbio Nikola Cvetinovic, exjugador del Oviedo Baloncesto que lleva 17 y 20 puntos en los dos partidos que han ganado los castellanos ante Canoe (70-84) y Barcelona B (86-83). Dos triunfos en dos jornadas que colocan a los de Alejandro Martínez en el cuarto de cabeza, junto a Melilla, Lleida y Bilbao Basket.

Uno de los principales problemas para el Oviedo en este inicio de liga son las lesiones. Las ausencias de Josep Puerto y Rolandas Jakstas, que tampoco estarán hoy, obligan a acumular muchos minutos a una plantilla ya de por sí corta. Para intentar paliarlo, el técnico gallego está contando con los jugadores del filial Antón Bouzán y Alonso Meana. Bouzán tuvo una actuación muy destacada en Cáceres, anotando 10 puntos y siendo muy importante para logran la victoria.

El entrenador del Liberbank Oviedo, Javi Rodríguez, sale al paso de la rivalidad existente entre dos equipos ya cansados de encontrarse una temporada tras otra y se centra en los aspectos deportivos: "No nos importa la rivalidad. Tanto si jugamos contra Palencia o contra quien sea, nuestra intención es estar al cien por ciento cada segundo, no importa que sea en los entrenamientos o en los partidos, nos da igual quién sea el rival, es nuestra forma de entender el baloncesto y de ser un buen equipo". El técnico reconoce que "con diez jugadores vamos un poco justos, pero no hay excusas".

Antes, el filial. Como aperitivo del partido de LEB Oro, el pabellón de Pumarín acogerá el debut del filial del Liberbank Oviedo en la Liga EBA. La directiva del club ovetense acordó hacerse cargo del equipo tras la decisión de la Universidad de Oviedo de no formalizar su inscripción. El primer partido del conjunto dirigido por Agustín Munárriz será a las 16.30 frente al Basket León.