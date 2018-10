El Llanes marca las diferencias con un limitado Avilés

El Avilés cosechó una dura derrota en el Suárez Puerta. La lucha de los blanquiazules no fue suficiente para plantar cara a un Llanes que dominó el encuentro y marcó cuatro goles ante un Avilés que no encontró la forma de revertir la situación. El equipo local en ningún momento dio sensación de poder llevarse el partido. Funciona cuando logra frenar las embestidas volviéndose correoso, pero todavía no ha encontrado las armas cuando el partido se le pone en contra.

Enfrente estaba un Llanes que no ha empezado la liga de la mejor forma, pero que ayer mandó en todo momento. Desde el principio tomó la iniciativa y ya en el minuto 9 consiguió abrir el marcador, con una gran internada de Richi, que se hizo dueño de la banda izquierda durante todo el choque, y con un pase atrás le dejó el balón a Meana, que remató solo en el corazón del área. El gol de Ariel nada más empezar la segunda parte sentenció a un Avilés sin recursos.