María Iglesias: "El ADBA va a hacer un buen año"

María Iglesias, uno de los refuerzos de esta temporada en el Inmobiliaria Víctor Antuña ADBA, volverá a perderse el partido de hoy por su lesión de rodilla y no podrá vestirse de corto en una temporada. La jugadora supo esta semana que tiene que pasar por el quirófano. "Tengo que hacerlo y me lo tomo con filosofía, pero quiero volver cuanto antes a jugar. Espero que me dé tiempo a jugar algún partido antes de que termine la temporada", explica María Iglesias. Según las previsiones, la jugadora necesitará unos seis meses para recuperarse.

El ala-pívot llegó este verano al ADBA desde el Innobasket de Primera Nacional, pero ya no pudo debutar en Liga la semana pasada por la lesión. "Sé que estar en el ADBA es una oportunidad, pero solo se me ha demorado un poco, voy a pelear por aprovecharla en cuanto pueda", afirma la jugadora. María Iglesias se lesionó en el último partido de pretemporada. "Era la última jugada de la final de la Copa Principado. Iba a entrar a canasta y noté como la tibia se me iba adelante. En ese momento ya supe que no era solo un susto", recuerda.

Eso sí, ya ha tenido tiempo de compartir entrenamientos con sus nuevas compañeras y pronostica una buena temporada para el equipo: "Confío mucho en ellas, porque las estoy viendo trabajar y cómo están jugando. Creo que el ADBA va a hacer un buen año y que vamos a tener muchas alegrías". La jugadora ve al equipo cada vez más conjuntado y cree que puede dar sorpresas a lo largo de la Liga: "Vamos a ser un equipo difícil".

María Iglesias ya tiene en mente la operación, que será el próximo viernes, y está realizando preparativos, por lo que hoy no podrá estar con sus compañeras, que juegan en Navarra. El conjunto avilesino se enfrenta al Osés Construcción Ardoi (19.45 horas, polideportivo municipal de Zizur Mayor) , que milita por primera vez en la categoría.

El Inmobiliaria Víctor Antuña-ADBA comenzó la Liga la semana pasada con victoria en casa, por 65-61 ante el Maristas Coruña, y dejó buenas sensaciones sobre la cancha. En esa línea quiere continuar el técnico Juanjo García en el encuentro de hoy, pese a enfrentarse a la incertidumbre de verse las caras ante un desconocido. El conjunto navarro también ganó su partido de debut, curiosamente con el mismo tanteo que las avilesinas, 61-65.

Para afrontar el choque, Juanjo García viajará con todas sus jugadoras salvo la propia María Iglesias.