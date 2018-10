El Toscaf recibe al Universidad de Valladolid

El Toscaf Atlética buscará la tercera victoria consecutiva a las 18.00 horas en el polideportivo de La Magdalena. El equipo avilesino sigue invicto y afronta el cuarto partido de Liga ante el Universidad de Valladolid. "Todavía no ha ganado, pero es un equipo joven que juega con mucha velocidad, algo que no nos viene muy bien y menos porque nosotros tampoco llegamos al cien por cien, así que tenemos que estar muy centrados", afirma el entrenador del Toscaf, Juan Muñiz. Para el partido no puede contar con René y Moncho, y son duda Diego Canal y Juan.