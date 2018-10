El Antuña ADBA cae víctima de sus propios errores

La primera salida del Inmobiliaria Víctor Antuña ADBA terminó en derrota. El conjunto avilesino estuvo errático por momentos y aunque reaccionó en el último cuarto, perdió en la cancha del Osés Ardoi, por 65-58. El partido estuvo igualado, pero las navarras llevaron la iniciativa en el marcador desde el segundo periodo y no permitieron que las avilesinas se les acercaran.

El ADBA no se encontró a gusto desde el principio del choque. El juego que quiere desplegar, con mucha presión arriba y defensas fuertes, no apareció en la cancha navarra. Con todo, el primer cuarto cayó del lado del equipo avilesino, por 14-15. A partir de ahí, el conjunto local fue el que cambió el partido, en gran parte gracias a que el ADBA seguía sin encontrarse y cometía errores. Antes del descanso, las locales ya estaban por delante en el marcador y se fueron al vestuario con 32-30.

El partido no cambió demasiado en la reanudación, pero el tercer periodo fue clave. El Osés Ardoi seguía en su línea para escaparse en el marcador hasta los siete puntos, nada que no se pudiera levantar, pero que en un choque tan igualado pordía significar la victoria, como así fue. El equipo avilesino jugó su mejor cuarto para intentar levantar el partido. Las jugadoras visitantes tomaron mejores decisiones y se notó, pero las locales supieron administrar su ventaja para que su victoria no peligrara.