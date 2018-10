El Langreo sufre en El Sardinero

Santander, Área 11

El Langreo perdió ayer en uno de los estadios más difíciles de l categoría ante un Racing de Santander que se mostró superior en gran parte del encuentro. Visitaban los de Hernán Pérez el Sardinero, que se abarrotó con 9.000 espectadores con la intención de sacar algo positivo ante un equipo que no había dejado escapar ningún punto como local.

El Racing empezó mandando y sólo en los diez primeros minutos tuvieron varias ocasiones. Los minutos pasaban y el Langreo no encontraba su fútbol y le costaba mucho generar ocasiones. Aimar lo probó desde lejos en el minuto 25 y su disparo lo atajó con comodidad, Iván Crespo seguro bajo palos.

Tras esta ocasión llegó el primer movimiento en los banquillos. Jon Ander entró en substitución de Dani Segovia para el Racing y sólo dos minutos después anotaría el primer tanto tras rematar un córner botado por Cayarga. Minutos antes del descanso Jordi Figueras anotaría uno de los golazos de la jornada tras colocar en la escuadra un disparo desde fuera del área. Tras el paso por vestuarios el partido no cambió de guión. El tercer gol llegó en el minuto 63, obra de un Berto Cayarga que pidió perdón y que no celebró el tanto. El jugador del Racing controló el balón con el pecho y superó de vaselina a un Imanol Elías que nada pudo hacer. A diez minutos del final llegó el cuarto para el Racing, también de vaselina y obra de Álvaro Cejudo. El Langreo anotó el gol del honor de los pies de un Sergio Rios que luchó solo contra el mundo y acabó batiendo a Iván Crespo con un disparo pegado a la madera. El Langreo, pues, no pudo sumar su segunda victoria consecutiva y sigue en la zona media baja con nueve puntos.