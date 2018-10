El Vetusta quiere meterse en la pomada

El Vetusta, que está firmando el mejor arranque en Segunda B de toda su historia, quiere seguir pisando el acelerador. El filial azul de Javi Rozada recibe esta mañana en El Requexón (12.00 horas) a la Gimnástica de Torrelavega, tercero por la cola en el Grupo II de Segunda B. Los ovetenses, quintos, están a un sólo punto de play-off e intentarán pescar ante un rival que acumula cinco partidos sin ganar. Será un partido exigente para el Vetusta, que acude al choque con bajas importantes en sus filas, ya que su mejor jugador, Borja Sánchez, el delantero centro, Steven, y el central, Javi Hernández han viajado con el primer equipo para jugar hoy ante el Majadahonda. No obstante, el Vetusta, en un claro estado ascendente, no se rasga las vestiduras y saldrá al verde de El Requexón a intentar imponer su fútbol, como ha hecho en todos los encuentros que ha disputado hasta el momento. El once de Rozada podría ser el formado por: Gorka; Lucas, Ugarte, Josín, Lobato; Lolo, Jimmy, Ernesto, Alarcón, Edu Cortina y Casi. La entrada para el partido cuesta 20 euros para mayores de 18, y 10 euros para abonados del club.