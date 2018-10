España deberá concluir la final del Europeo de hockey, suspendida por el huracán Leslie

La comisión técnica de la Confederación Europea de Hockey Patines (CERS) obliga a jugar el minuto y 45 segundos que quedan de la final del Campeonato de Europa de hockey patines entre Portugal y España. Una final que tuvo que suspenderse por razones de seguridad debido a los destrozos causados en el pabellón de Mealhada por el huracán Leslie. En aquel momento España ganaba por 3-2 y además le vale el empate para revalidar el título.

Sin embargo la CERS remitó un comunicado a las dos federaciones implicadas preguntándoles si "Están o no disponibles para concurrir a la realización del tiempo de juego pendiente, a disputar en el Pabellón de la Mealhada" y en caso afirmativo "que fecha les sería más conveniente para ello". Pero la CERS concluye su comunicado con una decisión que cuando menos va a generar suspicacias ya que señala que "En el caso de que cualquiera de las Federaciones en cuestión no acepte participar en la realización del tiempo restante de juego, el WS Europe RH el título de campeón europeo Femenino del año 2018 no será asignado". O lo que es lo mismo si Portugal, que necesita dos goles en menos de dos minutos para ganar el campeonato se niega a jugar no habrá campeón en la edición de este año.

No se espera si embargo que Portugal tome esa decisión y la lógica indica que las dos federaciones se pondrán de acuerdo para señalar una fecha para jugar el tiempo pendiente. El problema está en encontrar la fecha y también aspectos como el que quién corre con los gastos que esta circunstancia provoca.