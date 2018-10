Oviedo vive su primera, y quizás última, media maratón

La primera y la última. Al menos esa idea rondaba en la mente de los responsables del club Más o Menos, organizador de la I Media Maratón Verde de Oviedo cuando llegaban los casi 300 corredores a la impactante línea de meta, situada a la entrada de la autopista "Y", en lo que se presupone que algún día será el Bulevar de Santullano. Una prueba en la que vencieron dos atletas consagrados como Raúl Álvarez Bengoa (Gijón), con un crono de 1:12:10, e Itziar Méndez (S.C.D. Ribadesella), con una marca de 1:32:30. "Cuando vi la autopista cortada y la salida y la meta ahí pensé en elecciones y política", confesaba Méndez.

Un pensamiento que mucha gente tenía en mente y que no era otro que, sin un fuerte apoyo institucional, era imposible celebrarla ahí y en ese entorno. "Esta carrera va a dar muchas pérdidas. La hemos sacado adelante gracias a los patrocinadores privados que se han volcado. No hemos recibido ningún tipo de subvención. Ahora nos explicamos por qué no se organiza en Oviedo o por qué no triunfa una media, a diferencia de Gijón". "Cómo se puede llamar Oviedo, capital del Deporte", se preguntó. Y afirmó: "La única que mostró su apoyo fue Cristina (Pontón, concejala de IU) y el Principado, y la gente de las parroquias y barrios". Éstas fueron algunas de las frases con las que se despachó un portavoz del club organizador, triste y quemado con el apoyo a su carrera.

Mientras, los corredores encantados con la organización, con su carpa, las actividades varias que ofrecían y con el ambiente vivido en las parroquias de la falda del Naranco que atravesaba la carrera. Y con ese toque "rural" que les había hecho más tilín que recorrer el entorno urbano. "Es una media para ganar fondo, para ir sin mirar el reloj, para disfrutar", señalaba Bengoa, que tiene raíces ovetenses y que era sin duda favorito al triunfo, como ratificó imponiendo ya desde el primer kilómetro su superioridad.

El pupilo de Lacarra navegaba en solitario entre la lluvia que a ratos caía del cielo, tras los fuertes chubascos de madrugada que provocaron un asfalto deslizante y peligroso en algunos tramos, que dieron lugar a alguna caída sin consecuencias serias. El podio masculino lo completaba el llanerense Maxi Cordero (Horizonte), que ayer era segundo (1:16:28) y lamentaba la ausencia de más corredores federados, aunque egoístamente reconocía que dicha circunstancia le había beneficiado.

Un indudable mérito tenía el valenciano Iván Penalba, que completa medias maratones con fines solidarios por España y quiso hacer su 16ª prueba en Oviedo. Alabó la belleza de la carrera y logró bajar de 1:20 (1:19:05). A Itziar Méndez, más corta de forma que Bengoa, le bastó con su veteranía para vencer con comodidad en féminas y aventajar en más de siete minutos a Noelia Álvarez (Bikila) y en diez a Blanca Prado (Cangas de Onís), que completaban el podio de una carrera con muchas cuestas y toboganes, con 550 metros de desnivel acumulado y no apta para novatos. Una prueba que si tenemos en cuenta su coincidencia en el calendario con el Pico Cueto y la Subida al Angliru, unido al factor climatológico del ciclón, pagó un coste adicional con casi cien corredores inscritos se quedaran en casa. Una carrera que bien podría ser una "Nancy" y que se quedó ayer en "Leslie".