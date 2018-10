La final hay que acabarla

La comisión técnica de la Confederación Europea de Hockey Patines (CERS), presidida por el portugués Fernando Claro, obliga a España y Portugal a jugar el minuto y 45 segundos que quedan de la final del Campeonato de Europa de hockey patines, partido que tuvo que ser suspendido el domingo por razones de seguridad debido a los destrozos causados en el pabellón de Mealhada por el huracán "Leslie". En aquel momento España ganaba por 3-2. A la selección nacional, con tres asturianas en sus filas, le vale un empate para revalidar el título.

La CERS remitió un comunicado en el que recuerda la normativa vigente en la que se señala que "el partido debería haberse reanudado dentro de las 24 horas siguientes a la suspensión" y recordando que ello no fue posible por los daños ocasionados en el pabellón y porque España tenía los billetes de vuelta para las 9 de la mañana del día siguiente al señalado para la final.

Tras las explicaciones la CERS solicita a las dos federaciones implicadas si "están o no disponibles para concurrir a la realización del tiempo de juego pendiente, a disputar en el Pabellón de la Mealhada" y en caso afirmativo "que fecha les sería más conveniente para ello".

Pero la CERS concluye su comunicado con una decisión que cuando menos va a generar suspicacias ya que señala que, "en el caso de que cualquiera de las Federaciones en cuestión no acepte participar en la realización del tiempo restante de juego, el título de campeón europeo femenino del año 2018 no será asignado". O lo que es lo mismo: si Portugal, que necesita dos goles en menos de dos minutos para ganar el campeonato, se niega a jugar no habrá campeón en la edición de este año. La Federación Española ya comunicó a través de su web oficial su intención de jugar el tiempo que falta porque "siempre está dispuesta a ganar los títulos en la cancha".

No se espera, sin embargo, que Portugal tome esa decisión y la lógica indica que las dos federaciones se pondrán de acuerdo para señalar una fecha para jugar el tiempo pendiente. El problema está en encontrar la fecha y también aspectos como el que quién corre con los gastos que esta circunstancia provoca. La conclusión del encuentro deberá esperar cuando menos a que los desperfectos causados por el huracán en el pabellón de Mealhada sean subsanados. Todo está en manos de Portugal para saber si habrá o no campeón.