La muralla del Nuevo Nalón

Con 535 minutos sin encajar un tanto, el portero Alberto Benito ya ha hecho historia con L'Entregu al superar todos los registros del club en Tercera División. Desde el minuto 5 de la tercera jornada, cuando los rojiblancos se medían al Condal, el meta no sabe lo que es recoger un balón del fondo de la red. "En el club me dijeron que es el récord en Tercera y la verdad, es algo que hace ilusión", reconoce.

Alberto, a sus 31 años, es natural de El Entrego. Allí creció y allí trabaja como profesor. "Todos los días voy caminando al colegio y cada vez hay más gente que me para y me dice que lo hicimos muy bien en el último partido", admite. El cancerbero reconoce que se palpa ilusión. Con tres tantos encajados en toda la Liga, los entreguinos son el conjunto menos goleado de Tercera. "Hay un montón de trabajo; desde los compañeros hasta el entrenador, pasando por el preparador físico, por el preparador de porteros, que nos pone muchos vídeos de partidos, penaltis... todo eso, si se junta, da buenos frutos", asegura.

L'Entregu ha firmado un comienzo histórico esta temporada. En las ocho jornadas disputadas, aún no conocen la derrota. "Este año salen bien las cosas porque se lleva trabajando bien desde hace varias temporadas", asegura el portero. Para Alberto, una de las claves es el vestuario. "Somos gente muy joven, a mis 31 años soy el tercero más veterano y puedo asegurar que el buen ambiente de este vestuario no lo vi en otro sitio". Y es que esos tres goles encajados son determinantes para el buen momento de L'Entregu. "No encajar en una categoría como esta, te da mucho", asegura el portero entreguín.

El por el momento "Zamora" de Tercera, sin embargo, no mira hacia el récord de la categoría, en poder de Bussman, con 1.232 minutos. "Lo veo prácticamente imposible", reconoce.