Del pupitre a la selección

Tayre Fernández estaba sentada ayer sentada en su pupitre de su clase de cuarto de la ESO en el instituto de Los Campos, en Corvera, cuando se enteró de que iba a ser internacional. La jugadora del Femiastur, una potente central de apenas 15 años, lleva nerviosa desde ayer por la mañana cuando su compañera de equipo Paula Martínez le sopló la noticia. Las mariposas en el estómago le van a durar hasta la semana que viene, cuando salte vestida de corto al césped de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para entrenar con la selección española sub-16.

"Fue una alegría tremenda, la verdad es que algo sí que me espera porque mi entrenador me había dicho que tenía posibilidades, pero es algo que nunca te esperas", aseguró ayer la protagonista. Cuenta Tayre, que lo primero que hizo después de ponerse a llorar de la emoción, fue llamar a su madre, que aunque no le gusta el fútbol, se mostró orgullosa de su retoña. "Me dijo que estaba avanzando a pasos agigantados", explica la internacional.

Ayer por la tarde, Tayre se ejercitó con sus compañeras de equipo del Femiastur de Regional. Durante el trayecto al campo de la Toba la acompañaron la presidente de la entidad, Sita Méndez, y su entrenador, Enrique Larfe. No pararon de darle consejo. "Sé tu misma. Si fallas, perdónate" o "simplemente intenta ser tú", fueron algunos de los consejos que le dieron.

Y es que Tayre todavía no se cree que sea internacional. "He estado más veces en la selección asturiana, pero no es lo mismo salir a representar a tu comunidad que a tu país. La verdad, no me veo jugando un Mundial. ¿Me haría ilusión? Pues claro que sí, pero todavía no creo que esté preparada", se sinceró la defensa.

Tayre tendrá eso sí una ayuda inestimable desde el cielo. Su padre falleció cuando era pequeña y eso torna en más emotivo si cabe su convocatoria. "Estoy segura de que desde el cielo me estará animando", afirma la defensa, que destaca por su buen trato a la hora de sacar la pelota, pero también por no cortarse ni un pelo cuando se trata de repartir estopa. "O pasa la jugadora o pasa el balón, las dos juntas no", comenta divertida la joven.

Precisamente estas cualidades son las que han convencido a la seleccionadora asturiana, Toña Is, para llevársela a la concentración de Las Rozas. "Es el tipo de central que buscamos para la selección. Sabe sacar bien la pelota, va bien de cabeza y tiene un físico privilegiado. Reune todas las condiciones que buscamos en una central", comentó la técnica. "Además no solo es eso, es que es buena persona. Tayre es muy buena niña", afirmó Is.

Para el Femiastur, contar con una internacional es motivo de orgullo. "Como presidenta, estoy feliz. Por actitud y aptitud se lo merece. Pero como persona, me alegro una barbaridad. Esto es la respuesta a un trabajo de años, de toda la gente que ha estado y que ahora está en el Femiastur, como Julio Duarte que la entrenó muchos años", indicó Sita Méndez.

Desde luego, ayer en La Toba, la joven central era la noticia de la tarde. Eso sí, Tayre se entrenó como una más, junto a sus compañeras, a las órdenes de Larfe y de Cristian Diego, su segundo entrenador. Y es que ayer por la mañana cuando se sentó en el pupitre, aún no era internacional.