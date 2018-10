Roberto Ardura: "Ante el Lealtad sentí vergüenza"

"El domingo durante el partido ante el Lealtad sentí vergüenza". Se puede decir más alto pero no más claro. El presidente del Caudal Deportivo, Roberto Ardura, no oculta su enfado por la imanen dada por su equipo el pasado domingo cuando el Lealtad le endosó un sonrojante 1-5 en el Hermanos Antuña.

El mandatario mierense tiene confianza en que la plantilla y el cuerpo técnico liderado por Chuchi Collado podrán reconducir esta situación para llevar a la entidad de regreso a Segunda B, pero lanza un órdago claro hacia todos los estamentos del club: "Si la situación no cambia existen tres soluciones. Una es que yo, que estoy al frente como junta gestora, me vaya. Dos, que prescindamos del entrenador algo con lo que no estoy para nada de acuerdo pues tengo fe ciega en Chuchi. Y la tercera que es la vía a la que ya recurrimos en otras ocasiones, y es la de prescindir de los jugadores que no están dando lo que tienen que dar para vestir la camiseta del Caudal". El equipo mierense tocó fondo el pasado domingo en el Antuña en un encuentro del que si llega haber vencido se colocaba líder. Pero el equipo, según Ardura, "dio una imagen muy mala ante nuestra afición". Con todo, cree que "contamos con una gran plantilla y un cuerpo técnico que está trabajando al cien por ciento. Tenemos claro que el equipo junto con los entrenadores pueden sacar adelante esta situación, pero hay que dar un paso adelante y ser conscientes de que esta imagen no la podemos dar más. El club está cumpliendo con todo lo que el equipo necesita y nosotros sólo pedimos compromiso".

Con el Caudal en plena crisis, las miradas se centran en la figura del entrenador. En este sentido, Ardura confiesa que "estamos encantados con el trabajo que está haciendo el entrenador y tenemos plena confianza en que con él lo vamos a sacar adelante. Para nada hay un ultimátum, pero sí queremos compromiso por parte de todos".

La otra pata del banco caudalista es la plantilla. Ardura cree que "contamos con un equipo muy bueno y confiamos en ellos. En los nueve años que llevo en el club nunca vi un ambiente tan bueno en el vestuario, que es lo que debe ser la base para reaccionar".

Si el presidente caudalista se muestra desilusionado por la imagen dada por su equipo, Chuchi Collado más aún. El técnico destacó que "el Caudal no puede dar la imagen que hemos dado en algunos partidos como el del domingo. Lo que hay que pedirnos es que lo que debe venir de serie, que no es otra cosa que luchar y pelear por cada balón, y es lo que debemos hacer". El mierense resaltó que "ya no nos sirve ningún tipo de disculpa. Debemos reaccionar ya. Hacer autocrítica y comenzar a ganar y a dar una imagen acorde a la historia del Caudal". Chuchi es consciente de que "ante este tipo de situaciones se mire a la figura de entrenador, pero estoy plenamente convencido de que podemos salir de este bache. Ya he vivido este tipo de situaciones y con trabajo y estado unidos podemos salir".